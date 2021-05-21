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廣東省長馬興瑞：打擊炒賣 大灣區樓價完全可控

經濟脈搏 13:20 2021/05/21

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大灣區整體樓價不斷創新高，廣東省省長馬興瑞表示，樓價目前完全可以控制，省政府將堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，要控制惡意炒賣及提高供應，近幾年已推動「三舊」（舊城鎮、舊廠房、舊村莊）改造，並加大對廉租樓的投入力度，推動長租樓、共有產權住房建設及棚戶區改造。

多個熱點城市上調房貸利率，融360大數據研究院的報告指，深圳自去年6月起，首套房貸利率主流水平一直維持為4.95%，平均水平為4.98%，5月份各銀行陸續上調，最終首套房貸利率主流水平上漲至5.10%，平均水平上漲至5.03%。廣州房貸利率連續4期上漲，首套房貸平均水平由上期的5.26%，漲至本期的5.35%。4月底5月初，廣州多家銀行再度上調利率，首套房貸利率調整為最低5.40%，二套最低5.6%，均較之前上調10個基點（BP）。

報告又指，共21個城市的房貸利率平均水平按月上漲，3個城市的漲幅在10個基點以上。其餘兩大一綫城市，北京、上海則繼續維持原來水平。

業界料二季度樓市降溫

新華社旗下《經濟參考報》分析指，自今年初以來，涉房地產金融監管持續收緊的態勢明顯，涉及房企、金融機構、中介等多方。業內人士預期，房地產信貸環境面臨進一步收緊的壓力，房貸利率繼續上調，帶動市場量價進一步調整。上海易居房地產研究院研究員沈昕指，房地產業直接受金融環境的變化影響，百城樓價按年漲幅和房地產業金融環境指數走向基本一致，這意味著，隨著房地產業金融環境指數的下降，二季度和下半年商品房銷售面積增速將逐漸回落。

克而瑞研究中心研究員楊科偉表示，在人行「三條紅線」政策下，房企資金成本將繼續增加，土地拍賣「兩集中」（集中發佈出讓公告、集中組織出讓活動）下資金運用將更加審慎，對後續開工、拿地均有不利影響。他預計後續房地產開發投資額增速將繼續回落，全年增速呈現「前高後緩」的走勢。

大灣區4月份樓價續走高，但升幅收窄

中原地產新一期「大灣區指數」報126.02，按月升0.41%，該指數連續4個月創歷史新高，但升幅明顯收窄至為5個月以來的低位。中原地產住宅部總裁陳永傑指，內地多個城市於新春過後實施調控措施，已見奏效，雖然仍有多個城市的指數創出歷史新高，但以深圳為例，指數升幅已是13個月最少。

陳永傑指，各國量寬，加上內地一向喜歡以「磚頭」保值，相信大灣區樓價於調控下依然向升，只是升勢將被減慢。

【中國樓市】「人口增速放緩不需太多房子」 樓市會降溫嗎

【中國樓市】4月份70大中城市樓價升幅創8個月新高

【中國樓市】東莞被列監測名單背後 壓不住的樓價升勢

責任編輯：陳建錫

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