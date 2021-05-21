馬興瑞：打擊惡意炒賣 大灣區目前樓價完全可控

大灣區整體樓價不斷創新高，廣東省省長馬興瑞表示，樓價目前完全可以控制，省政府將堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，要控制惡意炒賣及提高供應，近幾年已推動「三舊」（舊城鎮、舊廠房、舊村莊）改造，並加大對廉租樓的投入力度，推動長租樓、共有產權住房建設及棚戶區改造。

新華社旗下《經濟參考報》分析指，自今年初以來，涉房地產金融監管持續收緊的態勢明顯，涉及房企、金融機構、中介等多方。業內人士預期，房地產信貸環境面臨進一步收緊的壓力，房貸利率繼續上調，帶動市場量價進一步調整。上海易居房地產研究院研究員沈昕指，房地產業直接受金融環境的變化影響，百城樓價按年漲幅和房地產業金融環境指數走向基本一致，這意味著，隨著房地產業金融環境指數的下降，二季度和下半年商品房銷售面積增速將逐漸回落。

克而瑞研究中心研究員楊科偉表示，在人行「三條紅線」政策下，房企資金成本將繼續增加，土地拍賣「兩集中」（集中發佈出讓公告、集中組織出讓活動）下資金運用將更加審慎，對後續開工、拿地均有不利影響。他預計後續房地產開發投資額增速將繼續回落，全年增速呈現「前高後緩」的走勢。

大灣區4月份樓價續走高，但升幅收窄

中原地產新一期「大灣區指數」報126.02，按月0.41%，該指數連續4個月創歷史新高，但升幅明顯收窄至為5個月以來的低位。中原地產住宅部總裁陳永傑指，內地多個城市於新春過後實施調控措施，已見奏效，雖然仍有多個城市的指數創出歷史新高，但以深圳為例，指數升幅已是13個月最少。

陳永傑指，各國量寬，加上內地一向喜歡以「磚頭」保值，相信大灣區樓價於調控下依然向升，只是升勢將被減慢。

【中國樓市】「人口增速放緩不需太多房子」 樓市會降溫嗎

【中國樓市】4月份70大中城市樓價升幅創8個月新高

【中國樓市】東莞被列監測名單背後 壓不住的樓價升勢

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁