【深圳賽格大廈】中國城規專家：摩天樓是貧困時代的遺產

深圳華強北賽格大廈連日出現搖晃，原因尚待調查核實。儘管專家重申大廈結構沒有異常，但內地摩天大廈安全議題再引社會注視。中國城市規劃設計研究院前院長李曉江接受中新社旗下《中國新聞周刊》專訪時直指，高建築維護成本高，根本沒有必要不斷挑戰建築的層高。他更形容，中國多年來累建的摩天大廈群，其實是貧困時代的遺產。

李曉江在專訪中表示，賽格大廈這類大廈晃動事件，偶然性中有必然性。

我們工科的專業人士都知道，建築結構、橋梁結構本身是非常複雜的工程，盡管整體上講，超高層建築安全上沒有大的問題，但是大型工程依然可能發生超出對現有自然規律認識之外的情況。比如構築物的震動問題，作爲非常複雜的理論問題，至今沒有完全解決。

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他直指，過於複雜的工程或者大型工程中，就算技術上都符合規範，整體上都是安全的，但是並不等如100%不會出問題。因爲標準一般是基於現有認識，越高層、越複雜的建築，越有可能出現超出目前對自然規律認識範疇的情況。

所以，我個人觀點是，沒有必要不斷挑戰建築的層高。

根據最近調查顯示，中國擁有世界40%高層建築，中國150米以上的建築達到2395座，200米以上建築達823座，300米以上達95座，三項指標均居全球第一。

「建築物拼命比高度 是落後價值觀」

被問到近年來國內建造高層和超高層建築的熱情一浪高過一浪，你認爲爲什麽會出現這種現象？李曉江說，「我將這種現象稱爲『貧困時代的遺產』」。

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他解釋，盡管過去幾十年中國快速發展，但是貧困時代仍然給整個社會留有一種落後的價值觀：建築物拼命比高度，展覽館、音樂廳、機場拼命比面積等，就是其中代表。

當下我們已經逐漸走入後工業社會，貧困時代的價值觀已經完全不能適應當下發展。建築物適當的高一點，適當展示形象可以，但不應將高度視爲現代化的象徵。

李曉江又指，土地財政是地方收入的重要來源，一塊土地容積率越高，一般拍賣價格也更貴，地方政府樂見其成；而在有限的土地上，建築物容積率越高，開發商利潤也越大，必然樂於建造高層或超高層建築。

12層到15層的小高樓 其實最合適

李曉江直言，高層是高消耗、高成本、高碳排的建築形態，「我認爲就是現在雄安新區和北京副中心的高度，12層到15層，就是我們經常說的小高層......小高層是可取的。相比40層或50層的住宅，小高層一方面可以較好應對應急情況，另外一方面土地使用效率也較高」。

事實上，李曉江認為，賽格大廈和深圳不少區位好、租金又不高的寫字樓宇，既有辦公，有交易和小型加工/制造業。這是深圳特色的樓宇經濟，但另一方面，因爲辦公、辦事人員密度特別高，不利於應對突發事件。

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責任編輯：鄧國強

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