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【新冠肺炎】廣州荔灣75歲婦疑似陽性 廣州老人7月後可免費打疫苗

社會熱點 14:48 2021/05/21

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內地疫情再有抬頭趨勢，遼寧和安徽疫情未平之外，廣州荔灣今日公布一例新冠肺炎核酸疑似陽性個案，目前該75歲個案處於隔離排查中，附近市民群眾正進行核酸檢測。

綜合內媒報道，廣州市荔灣區周四（20日）在醫療機構發熱門診監測中，排查發現1例新冠肺炎核酸疑似陽性人員。

個案為75歲女性，住龍津街道錦龍社區。5月20日下午，她因不適步行至荔灣區中心醫院就診。21日凌晨，核酸檢測初篩陽性。現在荔灣區中心醫院隔離排查。初步排查的密接者7人已隔離，核酸檢測全為陰性。

荔灣區疫情防控指揮部通告表示，已啟動疫情處置工作機制，要求在龍津街道錦龍社區及附近居住工作的市民群眾，按照「應檢盡檢」的原則進行核酸檢測。檢測結果出具前暫不外出，暫不參與聚集性活動。

據廣州市衛健委消息，截至18日16時，廣州市已累計接種新冠病毒疫苗632萬人，856萬劑次。從7月開始，廣州將全面為60歲以上老年人群提供免費新冠疫苗接種服務。截至5月20日24時，廣東全省累計報告2,400宗確診，其中1,004宗為境外輸入。

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責任編輯：尹航

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