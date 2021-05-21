【台灣疫情】疫爆致全台大缺血 只剩4.4天庫存慘過沙士（第二版）

▲ 【台灣疫情】疫爆致全台大缺血 只剩4.4天庫存慘過沙士

台灣新冠肺炎疫情仍在升級，中央流行疫情指揮中心周五（21日）公布，再新增312宗本土確診、著顯多於周四公布，亦是連續第7天本土個案破百。全台疫情高燒、民眾減少外出捐血，血庫也拉警報。台灣血液基金會統計，全台只剩4.4天血液存量。

（新增台灣捐向中心實施「實聯制（類以香港安心出行）」）

「這是20年以來沒遇到的情況，比SARS還嚴重」，血液基金會課長劉俊宏表示，去年同樣有缺血狀況，當時因民眾憂心疫情不敢就醫，用血需求沒這麼多，但今年這波本土疫情來得突然，許多病人早已住院治療，用血量未減少。

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劉俊宏說，全台新冠肺炎疫情警戒提升，民眾盡可能不外出，捐血量減少，血液庫存更加吃緊，光是這5天血庫就減少1.5萬袋血。

台北目前最缺血型是A、O型血

劉俊宏表示，這波缺血潮以台北市首當其衝，因疫情警戒較先升級，民眾減少外出。加上台北市各大醫院林立，用血量更大，缺血影響最大。而目前最缺的血型則是A、O型血。

因應疫情，位於台北市西門町的峨嵋號與新北市土城號捐血車都暫停營運，其餘也有部分捐血點受影響，劉俊宏除呼籲民眾在做好適當防護下，到捐血站熱血挽袖。

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各捐血站也全面實施實聯制，舉凡參與捐血活動的志工、單位、捐血人親友等，只要進入捐血場域，均應先登錄實聯，並依指示控管人數，建議民眾捐血前可上血液基金會網站查詢，或加入「愛捐血」官方帳號。

而台灣中央流行疫情指揮中心周五公布，本土新增312確診病例，另3例境外，其中女性有142例、男性170例，發病介於5月8日到5月14日。年齡介乎未滿5歲到90歲，其中新北市最多144例、台北市127例。

新北市144例以板橋37例最多，其次台北市127例以萬華區60例為最多，桃園市13例、基隆市9例、台中及彰化縣各5例、高雄市4例、宜蘭縣2例、屏東縣、南投縣、雲林各1例。

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責任編輯：鄧國強

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