路透社：北京、上海部分政府機關禁止Tesla汽車停泊

▲ Tesla汽車據報被禁止停泊在北京、上海的政府機關範圍

路透社引述消息人士指，北京、上海部分政府機關禁止Tesla（特斯拉）汽車停放在政府辦公區域內，原因是車內攝像頭可能造成安全隱患。但尚未清楚是否有關當局的正式指令，以及適用於全國各地的政府機關。國務院新聞辦、Tesla中國公司未有回應路透社的置評要求。

報道指，北京和上海至少兩個政府機關的工作人員，均接到主管官員的口頭指示，要求他們不要將Tesla汽車停在辦公區。此前業內知情人士表示，因安全及客服投訴在中國面臨審查的特斯拉，正在加強與監管機構互動並擴編政府關係團隊。

雖然很多品牌的汽車都使用傳感器和攝像頭輔助駕駛，但知情人士稱，該禁令目前僅適用於特斯拉。報道指，尚不清楚是否北京所有政府辦公室都採行這項禁令，還是只是個別機關採取的做法。禁令再次表明，在中美關係緊張之際，北京繼續對Tesla保持警惕。

今年3月，Tesla汽車傳出被禁止進入部分中國的軍事設施區域，包括軍人家屬的宿舍。

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責任編輯：陳建錫

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