中國房地產稅或擴圍試點 深圳海南料先試先行

中國財政部等4部門日前召開房地產稅改革試點工作座談會。官媒《中國證券報》報道，專家認為，房地產稅落地勢在必行，但目前全面落地仍存在諸多難點。有專家建議新一輪房地產稅改革在深圳、海南先行先試。

深圳是改革前沿 且樓市過熱

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，從立法進程來看，房地產稅立法在2021年仍沒有時間表。但從疫情後的房地產演進形勢來看，加快推出房地產稅，調節因為房產拉大的收入差距、穩定社會形勢、夯實需求基礎，勢在必行。

「對房地產稅的相關表述，從穩妥推進變為積極穩妥推進，意味着不一定要等待立法過程，試點潛力值得挖掘。」華夏新供給經濟學研究院院長賈康稱。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，房地產稅一定會遵循穩妥推進的原則，首先是擴大試點城市，總結上海和重慶試點經驗，進一步優化徵收方式，在房價上漲壓力較大的城市擴大試點。「前期深圳開始實行二手房官方指導價，本質上屬於政府評估價，為房地產稅基的確定做了前期探索。」

賈康認為，深圳和海南應該積極推出房地產稅改革試點。這是由於深圳房地產存在過熱情況，海南要推進建設自由貿易港，資源配置也應當高度市場化。

難點在於將衝擊市場

此外，《證券時報》亦引述中國社科院財經戰略研究院博士後彭旭輝意見指，深圳和海南均是改革開放的最前沿，理應進入房地產稅試點範圍之內，尤其深圳的房價水平和房價漲幅均居全國前列，且投機風氣嚴重，應該盡快徵收房地產稅。

報道指，盡管房地產稅立法工作難在「十四五」期間落地，但當下中國已進入開展新一輪房地產稅試點工作的窗口期。

報道又引述蘇寧金融研究院宏觀中心副主任陶金指，徵收房地產稅最大的難點依然在於對市場的衝擊，新政必將影響業主買賣和投資，最終對市場產生長遠影響。

財政部：逐步提高直接稅比重 推進房地產稅立法

中國4部門召開房地產稅改革試點工作座談會 釋何訊號？

責任編輯：蒯宇澄

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