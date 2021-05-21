▲ 美艦西沙到底有無被趕走？中美這樣各自表述

美國海軍伯克級（Arleigh Burke class）導彈驅逐艦「威爾伯號（USS Curtis Wilbur DDG-54）」本月18日通過台灣海峽，20日行經南海西沙群島附近海域，解放軍表示已予以「驅離」，但美國海軍第七艦隊則否認被「驅離」，重申航行自由。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報道，美國海軍官員否認在南海執行自由航行任務的威爾伯號被「驅離」西沙群島。

報道說， 根據美國海軍第七艦隊發布的聲明，聲稱威爾伯號「在符合國際法的情況下，主張在西沙群島附近海域的航行權利及自由」。

美軍否認威爾伯號被驅離

中國自1970年代以來實質控制西沙群島，並在過去10年間積極加強管理，中方當局要求他國戰艦在整個群島12海里範圍內航行須事先取得許可，美國則經常以自由航行行動來挑戰中方的主張。

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威爾伯號航行經西沙群島附近海域時，解放軍南部戰區發布聲明表示，已派出海空兵力跟監，並「驅離」這艘軍艦。

美國海軍第七艦隊隨後在聲明中否認威爾伯號被迫駛離西沙群島附近海域，並稱「中國人民解放軍關於威爾伯號這趟任務的聲明有誤，威爾伯號沒有自任何國家的領土被『驅離』。威爾伯號是依據國際法執行這次自由航行行動，接著在國際水域繼續執行一般任務」。

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聲明接著聲稱，「中國的動作與美國遵守國際法和自由開放印度太平洋地區的願景形成對比。所有國家，不論大小，都應享有主權，不受脅迫，並依照普遍採納的國際規則和規範去追求經濟增長」。

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美軍威爾伯導彈驅逐艦18日通過台灣海峽，20日航經西沙。中國外交部發言人趙立堅敦促美方立即停止此類侵權挑釁行為，國防部亦批美方在「玩火」，解放軍南部戰區強調，已經出動海空兵力進行跟蹤監視威爾伯導彈驅並予以警告驅離。

環球時報總編輯胡錫進則指出，很多中國人懷疑或者擔心美方就是來尋戰的，「我要說，他們沒那個膽量」。

他認為，中美雙方現在都不願意在南海或者台海發生軍事衝突，美方現在的目的是要向中國施壓，增加盟友對美國可以依靠的信心。

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責任編輯：鄧國強

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