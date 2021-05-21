▲ 深圳賽格大廈今天沒震感 官方速遞3個關鍵數據

深圳華強北賽格大廈近日接連晃動後，今天（21日）全面封樓檢測，深圳官方傍晚公布最新監測大樓的數據，指無論沉降、傾斜、和「加速度」都沒有超出安全標準。其中「加速度」合標，代表賽格大廈今天沒有震感。

根據深圳官方發布平台「深圳發布」微信公衆號消息，5月21日，專業機構對賽格大廈的振動、傾斜、沉降等情況持續進行實時監測。專家組表示，截至中午各項監測數據正常，未超出相應標準要求。賽格大廈房屋沉降、傾斜率、加速度監測結果如下：

1. 房屋沉降量在-0.05~0.02mm，房屋沉降穩定。

2. 房屋傾斜率在0.01%~0.04%，小於0.2%規範允許值。

3. 房屋加速度在0.034m/s2~0.067m/s2，小於0.25 m/s2的規範允許值，這代表無振感。

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深圳賽格集團有限公司發布通知，為確保深圳華強北賽格大廈檢測工作順利進行，不受外界干擾，經賽格集團研究決定，自今天（21日）零時起，暫停所有業主、商戶、租戶進出賽格大廈和電子市場，待相關檢測工作完成後再有序開放，相關事宜另行通知。

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觀察者網報道，賽格廣場管理處證實，今天商戶已經不能進出，具體開放時間要等政府部門通知。

封樓令發出後，在賽格大廈的賽格電子市場，有許多商戶正在往外搬貨。

三連震後 今天全面封樓

現場工作人員表示，目前寫字樓已暫停人員出入。賽格大廈寫字樓入口處、停車場周邊也已經封閉，賽格電子市場一樓的24小時便利店也貼上「暫停營業」的告示。

而在大廈周邊的空地處，這裏擺滿了不少電子設備等貨物。許多商戶正在聯系或等待車輛來將貨物搬至別處。有商戶提及，這幾天因爲大廈晃動的消息，日前開始已有人陸陸續續往外搬運貨物，今天搬貨的人更多。

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責任編輯：鄧國強

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