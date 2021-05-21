習近平：支持本國疫苗企業 向發展中國家技術轉讓展開合作

全球新冠疫情未平，中國國家主席習近平周五（21日）以視像方式在全球健康峰會上講話，提出要堅持公平合理，彌合「免疫鴻溝」，認為當前疫苗接種不平衡問題更加突出，要摒棄「疫苗民族主義」，解決好疫苗產能和分配問題。他表示，中國支持本國疫苗企業向發展中國家進行技術轉讓，開展合作生產。

習近平又促疫苗研發和生產大國要負起責任，多提供疫苗給有急需的發展中國家，支持本國企業同有能力的國家開展聯合研究、授權生產。值得注意的是，中方曾批評美國囤積疫苗。美國總統拜登早前宣布，將對國外釋出2,000萬劑新冠疫苗。

習近平應二十國集團（G20）主席國意大利總理德拉吉（Mario Draghi）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）邀請，視像出席該峰會。他稱，堅決反對各種政治化、標籤化、污名化的企圖，強調搞政治操弄絲毫無助抗疫。

為繼續支持全球團結抗疫，習近平宣布，中國將在未來3年內再提供30億美元國際援助，用於支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展；中國已向全球供應3億劑疫苗，將對外提供更多疫苗。

他又提到，中國支持本國疫苗企業向發展中國家技術轉讓，開展合作生產。而中國已宣布支持新冠肺炎疫苗知識產權豁免，也支持世貿等早作決定。他並倡議設立疫苗合作國際論壇，由疫苗生產研發國家、企業、利益攸關方一道探討如何推進全球疫苗公平合理分配。

責任編輯：林佩怡

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