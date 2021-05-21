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國務院金融委：打擊比特幣挖礦和交易行為

經濟脈搏 22:35 2021/05/21

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虛擬貨幣價格大幅波動之際，國務院金融穩定發展委員會（簡稱金融委）今日召開會議，提到打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。

會議由中共中央政治局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持。會議指出，大對實體經濟的支持力度，穩健的貨幣政策靈活適度，信貸政策精準適應市場主體需要，流動性保持合理充裕，金融服務水平提高，金融支持疫情防控和經濟社會發展取得明顯實效。

堅持穩字當頭 不搞急轉彎

會議要求，金融系統要堅持大局意識，堅持穩字當頭，科學精準實施宏觀調控，把握好度，不搞急轉彎。要綜合運用多種貨幣政策工具保持流動性合理充裕，有效防範和化解金融風險，促進經濟金融良性循環。

一是進一步服務好實體經濟。穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，繼續實施直達實體經濟的政策工具，增強微觀主體活力，穩企業保就業，大力支持普惠小微、鄉村振興、製造業、科技創新和綠色轉型發展。

二是堅決防控金融風險。堅持底線思維，加強金融風險全方位掃描預警，推動中小金融機構改革化險，著力降低信用風險，強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。要維護股、債、匯市場平穩運行，嚴厲打擊證券違法行為，嚴懲金融違法犯罪活動。要嚴密防範外部風險衝擊，有效應對輸入性通脹，加強預期管理，強化市場監管，做好應對預案和政策儲備。

三是繼續深化改革開放。進一步推動利率匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。加快資本市場改革，推動債券市場高質量發展。深化金融機構改革，回歸本源，堅守定位，遵循綠色理念開展投融資行為。繼續擴大高水平金融開放。

清華學者：比特幣「挖礦」或破壞中國減排上的努力

深圳賽格神秘「樓震」 隨時震動比特幣挖礦機市場（有片，多圖）

責任編輯：蒯宇澄

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