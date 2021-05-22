雲南地震造成3死 青海7.4級地震兩大橋塌陷

雲南、青海分別發生地震，造成至少3死、33人受傷。雲南大理州漾濞縣昨發生6.4級地震，截至今早造成至少3人死亡、28人受傷。而青海果洛藏族自治州瑪多縣今日凌晨發生7.4級地震，共記錄到過百次餘震，至少5人輕傷，兩條高速公路大橋塌陷。

雲南錄166次餘震 多列車停運

雲南大理州漾濞縣昨晚9時48分發生6.4級地震，震源深度8公里。截至今日凌晨2時，共發生166次餘震。大理州委書記楊國宗說，地震發生在夜間，受災範國廣，全州12個縣市有明顯震感。

截至今早6時，地震造成3人死亡、28人受傷。漾濞縣逾2萬戶、7萬人受災，超過1.3萬間房屋受損，其中89間倒塌。

據了解，災區主要處在黑惠江流域雲嶺橫斷山脈的貧困山區，地震令受災群眾的房屋和生產設施嚴重受損。地震後，雲南省級已啟動二級應急響應，大理州並立即啟動抗震救災應急預案。而地震造成昆明至滇西方向多趟列車停運。

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青海全省有震感

另外，青海瑪多縣今日凌晨2時4分發生7.4級地震，震源深度17公里，全省均有震感，西寧震感強烈，有樓宇晃動，多名民眾下樓躲避。截至今日清晨4時35分，青海共記錄餘震104次。瑪多縣城房屋外牆部分脫落、輕微開裂，有5人輕傷。

青海省應急管理廳副廳長郭勇表示，青海共玉高速野馬灘二號大橋、花久高速昌麻河大橋塌陷，兩條高速公路已封閉排查。其他國省干線嚴重受損、變形、隆起等正在搶修。電力主線運行正常，受損局部正在搶修。

責任編輯：林佩怡

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