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【內地疫情】深圳鹽田新增1人感染 廣州一處升至中風險地區

社會熱點 12:55 2021/05/22

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廣東再有人感染新冠肺炎，深圳1名在鹽田港工作的男子，被列為無症狀感染者，正隔離治離。廣州昨日一名75歲老婦確診，其居住地荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣，被調升至中風險地區。

內地昨日新增10宗確診病例，9宗輸入、1宗廣東本土病例；另廣東有1宗本土無症狀感染者，安徽1宗疑似病例。

深圳新增的無症狀感染個案，在國際貨輪登輪作業人員例行檢測中發現。患者為44歲男子，在深圳市鹽田港西作業區工作，每7天定期接受1次新冠病毒核酸檢測，5月12日檢測結果為陰性，5月20日檢測初步結果陽性，後經深圳市疾控中心覆核為陽性。該男子已轉至深圳市第三人民醫院隔離治療。

廣州昨日新增一宗本土確診病例，患者為75歲老婦，她前日因不適到至荔灣區中心醫院就診，其核酸檢測初步結果為陽性。疾控部門正調查其感染源頭。並將核查患者與近期遼寧、安徽確診病例的軌迹重合情況，做好溯源工作。

另外，安徽六安昨新增1個疑似病例，患者與兩名無症狀感染者住同一棟樓。此前，六安市累計報告確診病例5例，無症狀感染者12例。

責任編輯：林佩怡

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