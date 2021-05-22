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偽市值管理迎監管風暴？ 中證監主席：嚴打利益鏈條相關方

經濟脈搏 15:13 2021/05/22

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內地私募大V葉飛，早前爆料市值管理黑幕，外界關注會否引發新一輪監管風暴。中國證監會主席易會滿表示，市場對「偽市值管理」比較關注，對此會始終保持「零容忍」，對利益鏈條上的相關方，將從嚴從快從重處理。

中證監網站今日發布，易會湖在中國證券業協會第七次會員大會表示，「偽市值管理」本質是上市公司及實控人與相關機構和個人相互勾結，濫用持股、資金、信息等優勢操縱股價，侵害投資者合法權益，擾亂市場秩序，境內外市場均將其作為重點打擊對象。

他稱，對此會始終保持「零容忍」態勢，對利益鏈條上的相關方，無論涉及到誰，一經查實，將從嚴從快從重處理並及時向市場公開。

易會滿

私募大佬揭發造市醜聞，「市值管理」系妖股集體暴跌

官媒評「市值管理」醜聞：違法行為須嚴查嚴懲

對不守法經營機構「零容忍」

他又提醒上市公司及實控人、行業機構和從業人員，要敬畏法治，敬畏投資者，遠離操縱市場、內幕交易等亂象，珍視自身聲譽和職業操守，共同維護公開公平公正的市場秩序。

易會滿表示，證監會將繼續堅持「不干預」的理念，大力推進簡政放權，為優質證券公司創新發展打開空間，但行業機構必須牢守底線、誠信經營，提升自我約束能力，做有擔當、有格局、令人尊敬的企業，切實塑造良好形象。對於不守法經營、破壞市場規則的機構「零容忍」，嚴懲不貸，切實淨化市場生態。

他並認為，在註冊制背景下，中介機構特別是證券公司，必須深刻認識「看門人」的職責定位，既要強化保薦能力，從源頭上把好上市公司質量關，確保選出真公司，力爭挑出好公司；也要強化定價能力，加強投行業務與「買方研究」的有機結合，堅持倡導價值投資、長期投資、理性投資，使真正有市場前景的公司融到資。

責任編輯：林佩怡

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