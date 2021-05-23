大連私家車高速撞飛行人釀5死5傷 嫌犯投資失敗報復社會（有片）

遼寧大連周六（22日）中午發生恐怖車禍，一輛私家車高速駛向斑馬線，撞到多名過路行人，多人被撞飛至半空。截至目前，事故造成5人死亡，5人受傷。涉事司機事發後逃逸，之後被警方拘捕。

據通報，犯罪嫌疑人劉某因投資失敗無法接受，失去生活信心，遂產生報復社會心理。

事發周六上午11時47分許，大連市中山區五惠路與友好街路口，一輛黑色私家車高速沖向正在過馬路的行人，多人被撞飛，更有人被撞至凌空打轉。事發畫面可見，多名傷者倒地不起。

涉事司機撞到人後未見減速，網上消息稱，該司機直至撞到另一輛貨車才停下，車頭已嚴重損毀。

據大連警方通報，犯罪嫌疑人劉某因投資失敗無法接受，失去生活信心，遂產生報復社會心理。 11時40分許，劉某駕車沿唐山街行駛至五惠路路口時，在等候綠燈指示後，突然在7秒鐘內將所駕車輛車速從0時速加速至108公里/小時（該路段限速60公里/小時），並衝闖紅燈，以駕車衝撞路人的極端方式實施犯罪，造成5死5傷。

經檢驗鑑定，排除犯罪嫌疑人劉某酒駕、毒駕、服用精神類藥物和精神病史嫌疑，其作案時頭腦清楚、思路清晰，選擇作案地點、目標明確。目前，犯罪嫌疑人劉某因涉嫌以危險方法危害公共安全罪被公安機關依法刑事拘留。

責任編輯：林佩怡

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