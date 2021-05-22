數字人民幣想取代第三方支付？ 周小川：是妄議

中國人民銀行前行長周小川，今日在一個金融論壇上澄清外界對數字人民幣的一些誤解。對於有議論認為，人行推動數字人民幣是想取代第三方支付，周小川認為這是「妄議」。

周小川出席2021清華五道口全球金融論壇，提到人行數字貨幣的計劃是一種雙層系統，整個研發隊伍是由人行組織，由主要商業銀行、電信營運商和幾大第三方支付機構共同參與研發，「大家都是在一條船上... ...有時候也可能在有些問題上會有爭議，但畢竟是一條船上。並不是有些人說的好像是一種內鬥，誰會取代誰的說法」。

▲ 周小川

至於數字人民幣是否意在取代美元地位？周小川表示，數字貨幣的發展主要是立足於國內支付系統的現代化，跟上數字經濟和互聯網時代步伐，提高效能，降低成本，特別是為零售支付系統服務，本來設計目的和努力方向，就沒有想取代美元的儲備貨幣地位和國際上支付貨幣地位。

對推進人民幣國際化 幫助不大

針對數字人民幣推進對人民幣國際化的影響，他認為幫助不大。他指出，人民幣支付系統的現代化、數字化對於提高人民幣地位，提高人民幣跨境使用會有一定程度的幫助，但不是太大幫助，強調人民幣國際化更多是取決於體制、政策上的選擇，更多地取決於中國改革開放的進展，而非技術上的因素。

周小川解釋，一個貨幣能否被廣泛接受，可能取決於經濟體量、貿易體量、對外開放程度，不能強求。

而從更廣泛角度來看，在批發、金融交易、貿易、匯款等各方面，要實現人民幣國際化，還需要在政策體制方面不斷向前邁進，相信未來在這些方面能夠取得進展，才是人民幣國際化取得實質性進展的重大步伐。

責任編輯：林佩怡

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