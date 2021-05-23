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甘肅馬拉松奪命 冰雹低溫突襲至少20死1失蹤（多圖，有片）

社會熱點 14:51 2021/05/23

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甘肅省周六（22日）舉辦上百人參加的長程馬拉松比賽，豈料變成奪命賽事。由於作賽過程中天氣突然轉變，氣溫驟降，以致大批健兒失溫，截至周日（23日）上午9時許公布，死亡人數修訂為20人、多人輕傷、另有人失蹤。死者中包括梁晶等多名國內頂級選手。甘肅白銀市市長張旭晨已為今次慘劇道歉。

綜合新華社、央視新聞及新聞晨報報道，甘肅省白銀市景泰縣舉辦的2021（第四屆）黃河石林山地馬拉松百公里越野賽周六（22日）在黃河石林景區舉行。共有近萬人參加比賽和健康跑，其中172名參賽人員參加百公里越野賽。

但當天下午1時左右，百公里越野賽高海拔賽段20公里至31公里處，突然發生強烈氣候變化，出現冰雹、凍雨、大風等，氣溫驟降，參賽人員接連失溫，身體嚴重不適，部分參賽者失去聯絡，比賽因此緊急停止。

參賽人員接連失溫  身體嚴重不適

雖然當地馬上開始搜救失聯參賽者，但救援人員表示，百公里越野賽沿途的地形地貌非常複雜，在夜間光線較暗的情況下，要找到失聯人員非常困難。另外，由於景區的地形高度差在60到200米之間，很多地區的通訊訊號很差，搜救相當困難。

當時有救援人員說，他們最擔心的就是參加越野賽的參賽隊員衣著很單薄，而且當地氣溫非常低，山上的溫度可能接近零度，低溫是失聯人員面臨的最大威脅。

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甘肅省委、省政府成立失聯救援指揮部，共約700多人投入搜救。截至周日（23日）上午8時，共找回151名參賽者，其中8人輕傷，在醫院接受救治，但有20名參賽者找到時已失去生命跡象，另有1人正在搜救確認中。

報道說，該賽事由白銀市委、市政府主辦，景泰縣承辦，甘肅晟景體育文化發展有限公司執行。

作為白銀市市長，張旭晨在記者會表示，該事件是一起因局部天氣突變發生的公共安全事件，省委省政府已成立事件調查組，對事件原因進行進一步深入調查。

死者包括國內「超馬」領軍者梁晶

張旭晨說，「在此，作爲賽事主辦方，我們深感內疚和自責，並對遇難人員表示沈痛哀悼，對遇難者家屬和受傷人員表示深切慰問」。

據了解，白銀市從2018年開始舉辦黃河石林山地馬拉松百公裏越野賽。

而封面新聞報道，中國越野跑頂尖選手、中國「超馬（超級馬拉松）」領軍者梁晶已在比賽中不幸遇難，消息獲梁的教練魏普龍證實。此外，死者還包括全國殘運會冠軍黃關軍。

江蘇南通遭遇罕見冰雹 至少11死過百傷（多圖）

京津天降冰雹砸傷草木 網民「物盡其用」做冰鎮啤酒（多圖有片）

責任編輯：鄧國強

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