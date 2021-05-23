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【甘肅馬拉松】內地「超馬」一哥梁晶遇難 生前曾赴香港作賽（多圖）

社會熱點 15:40 2021/05/23

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甘肅馬拉松突遇冰雹低溫天氣，致21名選手遇難，其中年僅31歲、被譽為內地「超馬（超級馬拉松）」一哥的梁晶證實是死者之一。他曾於2018年赴香港參加「Vibram ® 香港100」野外長跑賽事，其間傳出強搶他人樽裝水被取消冠軍資格，引發議論紛紛。

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公裏越野賽遭遇極端天氣，參與人員出現身體不適，失溫，失聯等情況，比賽腰斬。截至今日（23日）上午9時半，已證實21人遇難，151人生還、其中8人輕傷住院。

甘肅馬拉松奪命 冰雹低溫突襲致21死多人傷（多圖，有片）

【甘肅馬拉松】死者至少逾半是活活凍死  慘劇背後疑人禍？

新安晚報、安徽網、大皖新聞周日（23日）引述合肥市馬拉松運動協會會長魏普龍證實，國內著名選手梁晶是遇難者之一，他遺下妻子、2歲女兒以及老父等家人。

「梁晶從2012年開始接觸馬拉松，2013開始，我一直帶著他，是我的徒弟，也是我的義子，我真的很難過」。魏普龍說，梁晶是跑圈裡的領軍人物，梁晶和梁妻都是他的徒弟，得到消息，他和梁妻已坐飛機先行前往現場。

梁晶遺下妻子、2歲女兒以及老父等

梁晶的父親梁宏則向內地媒體說，沒法相信兒子已去世。報道指，梁晶最後一條微信朋友圈發於5月22日8點20分，是一則關於黃河石林山地馬拉松百公里越野賽的短視頻，視頻里是比賽中遇到沙塵暴。

梁晶是安徽人，1990年出生，在超馬圈裏獲獎無數。他於2014年10月奪得首個超馬冠軍，在山東濟南12小時超馬比賽中，跑出了驚人的149.5公里，打破全國紀錄。

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隨着馬拉松成績不斷提高，2015年，梁晶辭去工作，走上了職業道路。同年1月，首屆香港12小時超馬比賽，梁晶以139公里的成績奪冠；同年10月，梁晶以145.725公里的成績衞冕濟南12小時超馬。

梁晶多次赴香港賽中，曾發生過小插曲，在2018年1月28日的「Vibram ® 香港100」越野賽上，梁晶以1秒之差力壓同是內地選手的祁敏，以9小時28分35秒首先衝線，但大會其後發聲明取消梁晶成績，指其在非補給點接受補給，違反了賽事規則。

在港作賽因一事  被褫奪冠軍資格

當時有人指控，梁晶在山路上曾搶奪他人水樽。梁晶對此解釋「與路上的徒步者產生了溝通上的誤會」，稱以為行山人士同意他用空水瓶交換對方裝滿水的水瓶。

梁晶於去年11月接受《山東商報》訪問時曾說過：「人生就是不斷堅持，相比馬拉松，超級馬拉松對耐力的考驗更大，我做了10年規劃，力爭跑到40歲」，但梁晶如今已完成不了跑到40歲的目標。

另外，此次事故罹難者中，還包括全國殘運會冠軍黃關軍。據封面新聞報道，其好友得知消息後向記者哭訴：「他是個聾啞人啊，連呼救都沒辦法」。

黃關軍曾在2019年全國第十屆殘運會暨第七屆特奧會田徑馬拉松比賽中，以2小時38分29秒的成績撞線，奪得男子全程馬拉松聽力障礙組冠軍。

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責任編輯：鄧國強

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