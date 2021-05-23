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【甘肅馬拉松】21遇難者活活凍死  慘劇背後疑人禍？（多圖）

社會熱點 17:37 2021/05/23

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【甘肅馬拉松】21遇難者活活凍死  慘劇背後疑人禍？

甘肅省白銀市景泰縣舉辦的2021（第四屆）黃河石林山地馬拉松百公里越野賽周六（22日）登場，卻遇上凍雹低溫突襲，21名遇難者據報基本都是凍死。這場賽事的地理環境極險峻，都在海拔2000米以上高山、當中有大片無人區。有人質疑，大會為何挑選這樣危險環境作賽、為何不強制參賽者配備保暖或其他必要求生裝備。

據人民日報消息，截至23日早上8點，共搜救接回參賽人員151人，其中8人輕傷在醫院接受救治，21名參賽人員被找到時已失去生命體徵。甘肅省委省政府已成立事件調查組，對事件原因進行進一步深入調查。

甘肅馬拉松奪命 冰雹低溫突襲致21死多人傷（多圖，有片）

【甘肅馬拉松】內地「超馬」一哥梁晶遇難 生前曾赴香港作賽（多圖）

張小濤是事件中的生還者，他昏迷兩個多小時後醒來，死裏逃生的他形容，事件像做了一場噩夢。據稱，5月20日他就來到甘肅想先遊玩一陣，「一般來說當地天氣較熱，很多人沒有準備裝備，穿著短褲背心就上比賽了」，他當時也是穿T恤加短褲，但套了一件緊身衣，可能就是因爲這件皮膚衣，他才幸免於難。

海拔2000米以上作賽 且經過無人區

22日上午，黃河石林百公裏越野賽開始。比賽分爲CP1到CP9九個賽段，過了CP1賽段後，大概在賽段20公裏處，張小濤發現，風開始變得特別大，雨水也非常大。「雨點打過來的時候都是橫著的，打在身上生痛」。

賽段是往上爬升的，海拔2000多米左右，大概有900多米的高度需要爬。越往上，雨越冷。低溫加凍雨，不少人沒能堅持下來。

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「跑到賽道30公里處時，我排在第四名，我貴州的一個兄弟只穿了短褲，他已經在打哆嗦了，我就扶著他一起走」，張小濤說，走了一段後，風太大了，他們走散了，他的意識也逐漸變得模糊了起來，巿幸被村民救起。

另一名比賽親歷者、自稱「流落南方」的健兒，把這次經歷寫在公衆號中。他告訴澎湃新聞，黃河石林百公裏越野賽已是第四屆。前面幾屆，賽事組織工作一般般，但完賽即發1600元人民幣補助，讓選手們仍舊趨之若鹜。畢竟，除掉1000元報名費，完賽可淨賺600元，一般地域的選手參賽費用基本就覆蓋掉了。

他在其微信公衆號文章中寫道，「問題出在天氣上，極端天氣。甚至5月21日這天的天氣預報，都沒有預報出來第二天的這種極端天氣」。

賽場高風險 安全措施是否足夠？

他提到，五月底白銀已經入夏，基於前幾屆的經驗，衝鋒衣並沒有被列入強制裝備，而是作爲建議裝備寫進了賽事手冊。還有一點是，組委會收集轉運包的時間是在賽前一晚，如果是比賽當天早上，可能很多人就會把衝鋒衣穿在身上了。

有跑友評價，這個賽道具有一定難度，海拔整體在2000米左右，很大一部分賽道處於無人區。因此有聲音質疑，這樣高風險的賽道，是否適宜低門檻讓民眾參與。

責任編輯：鄧國強

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