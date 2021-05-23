【新冠肺炎】印度變種病毒據報殺入廣州  專家派這顆定心丸

有內地傳媒引述消息報道，廣州荔灣區日前發現的不明原因新冠肺炎確診病例，病毒基因檢測報告顯示，是屬於印度的變種病毒株。

報道指，中央政府極為關注，有疾控專家推斷，印度變種的新冠病毒株已經在廣州或廣東社區傳播。

目前，廣東省已將發現病例的廣州荔灣區龍津街錦龍滙鑫閣劃定為中風險地區。

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另一方面，深圳市召開疫情防控新聞發布會周日（23日）下午舉行，深圳市人民政府、深圳市衛生健康委、深圳市鹽田區、深圳市交通運輸局、深圳市口岸辦相關負責同志通報深圳市新冠肺炎疫情防控的最新情況。

深圳再檢出兩名無症狀感染者

會上通報，深圳新發現2名無症狀感染者，與此前發現的2名無症狀感染者曾參與同一境外貨船作業。

中國疾控中心研究員邵一鳴20日在發布會上表示，中國相關企業和研究機構對於印度變異株也進行了一些研究，結果顯示，現有的疫苗可以應對印度變異株，可以產生保護作用。

他強調，病毒在不斷變異過程當中，它的變異還會加大，一旦出現現有疫苗應付不了的變異株，中國的滅活疫苗有很快捷的方法來應對，只要在投料端加入新變異株的病毒，整個生產工藝不用做絲毫改變，產品端出來的就是針對變異病毒的新的疫苗，所有的相關部門都在密切跟蹤，一旦出現了現有疫苗不能應對的變異毒株，就會有新的疫苗投入使用。

責任編輯：鄧國強

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