【甘肅馬拉松】600元把跑手帶入鬼門關？慘烈畫面曝光：有人凍到嘔白沫

甘肅省白銀市景泰縣舉行的2021（第四屆）黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，周六登場發生罕見慘劇，冰雹低溫突襲之下，21名跑手遇難，據報基本都是凍死荒野。一名曾任調查記者的參賽者，事後筆錄親歷的慘烈狀況，其中有人凍至口吐白沫，生死只在一線間。他接受媒體採訪時更指，讓參賽者不理危險、惡劣天氣下仍甘願冒進的誘因，或許就是完成賽事補助、扣除報名費的僅僅600元（人民幣，下同）。

一名自稱「流落南方」的甘肅馬拉松參賽者，事後在網絡發表長篇文章，記述慘劇發生的經過。界面新聞指，這名跑手來自黑龍江，曾經任職媒體調查記者，他事後接受界面訪問時說，他與多個朋友一起參加該賽事，在遇到惡劣天氣時，他雖極力堅持，但最終感覺不對，及時下撤並倖免於難；但不幸的是，他有另外幾位朋友遇難或失聯。

值得注意是，此前媒體報道，這場比賽的路線都在海拔2000米以上、甚至涵蓋無人區，人們為何仍參加，甚至遇到惡劣天氣下仍不「回頭是岸」、堅持冒進，最終凍死。

比賽的路線都在海拔2000米以上

「流落南方」接受澎湃新聞採訪時直言，這場馬拉松今年已是第四屆，前面幾屆的賽事組織工作一般般，但完賽即發1600元補助，讓選手們仍舊趨之若鶩；畢竟，除掉1000元報名費，如堅持完賽可淨賺600元，一般地域的選手參賽費用基本就覆蓋掉了。

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對於今次慘劇的肇因，「流落南方」在其微信公衆號文章中寫道，「問題出在天氣上，極端天氣。甚至5月21日這天的天氣預報，都沒有預報出來第二天的這種極端天氣」。

他憶述，周六9時正比賽開始時，風力已有增無減。「到CP2（第二個Check Point）之前，就開始下雨了，從零星的雨點，到比零星更密一些的雨點。這時候大概是10點半前後。過了CP2之後，才是真正的麻煩來臨」。

「流落南方」在文章中提到，大風裹挾著雨點打到臉上，像密集的子彈打過來一樣，眼鏡被雨水糊住，眼睛在強風密雨下也睜不開，只能眯著縫兒，視線受到嚴重影響。

跑手已凍到臨界點 幸及時決定下山活下來

此外，從CP2到CP3，8公里距離，爬升1000米，且只有爬升沒有下降。這裏是電單車都上不去的，所以CP3不提供任何補給，這意味著，即便到達山頂，也沒有可補充的食物、飲水，熱水更是妄想，暴露的山體，更無處可休息，且無法在此處退賽。

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「流落南方」又稱，後來他的情況，越來越不好。「全身都已經濕透，包括鞋子襪子全部都濕了，風吹得站不住，非常擔心被吹倒，冷得愈發受不了，找了一個相對避風的地方掏出保溫毯，裹在身上，瞬間就被風吹散開，什麽用都沒有。還有選手的保溫毯，直接被大風給撕碎了」。

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此時，「流落南方」戴著無指手套的手也凍得受不了，失去感覺，舌頭也冰涼了。後來他決定下山保命，但上山容易下山難，這種很陡的地形尤甚。岩石是濕滑的，視線是模糊的，身體也開始不由自主地發抖。

他一小步一小步地往下挪，已感到迷迷糊糊，「我只有一個信念，一定要堅持到山下，即便要倒，也要倒在山下」。

在山下遇上逃出者 有人說話時眼圈都紅了

「我想我是幸運的，在最後時刻及時做了決定。做決定那一刻，應該是在失溫（低溫）的邊緣徘徊，處在臨界點上......」他撤到山腰，按藍天救援隊人員的指引，走到一間小木屋，裡面已有約10名選手。在等待救援的一個多小時裡，人數又增加到近50人。

他寫道，之後撤回到小木屋的選手們，一路上看到倒下來若干名選手，躺在路邊一動不動的、已經口吐白沫的。有選手們說，看到路邊躺着的人卻有心無力，在自身難保的情況下沒辦法幫助他們。「說這話時，他們眼圈都是紅的」。

責任編輯：鄧國強

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