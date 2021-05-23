【袁隆平逝世】雜交水稻之父走了  袁隆平有兩個遺願未了

「雜交水稻之父」袁隆平曾透露，他晚年還有兩個夢沒圓，一是超級雜交稻高產、更高產、超高產的「禾下乘涼夢」，另一個是完成「雜交水稻覆蓋全球夢」，這兩項任務是他想送給中華人民共和國成立70周年的生日禮物。

袁隆平治喪辦公室表示，袁隆平遺體送別儀式定於周一（24日）上午10時在湖南長沙市明陽山殯儀館銘德廳舉行。

新京報報道，袁隆平50多年來致力於雜交水稻技術的研究、應用與推廣，直到2019年近90歲，他仍幾乎每天都要去試驗田「打卡」，觀察雜交水稻的長勢，心裡放不下自己的稻田。

「雜交水稻之父」袁隆平逝世 享年91歲

報導說，袁隆平在50年代最初從事紅薯育種研究教學，因當時國家糧食非常短缺，他轉而從事國家最需要的水稻育種。從「南優2號」到超級稻，幾十年來，袁隆平對雜交水稻不斷改良。雜交稻目前已經覆蓋了全中國和許多國家。但他心心念念的還是兩項任務。

「禾下乘涼夢」與「雜交水稻覆蓋全球夢」

袁隆平曾在一次採訪中透露，他晚年還有兩個夢沒圓：「禾下乘涼夢」和「雜交水稻覆蓋全球夢」。 「禾下乘涼夢」指的是超級雜交稻高產、更高產、超高產； 「雜交水稻覆蓋全球夢」是希望超級稻走出國門。

「我希望今年的示範田，實現畝產1200公斤、每公頃18噸，向中華人民共和國成立70周年（2019年）獻禮。」他曾說。據了解，目前全國有四個示範片正攻關畝產1200公斤的目標，其中兩個有望在今年10月實現畝產1200公斤。

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袁隆平給自己定的另一個任務則是海水稻。「我打了一個報告給總理，希望他支持這方面的研究，他批了『非常同意』，要特事特辦，成立國家耐鹽鹼水稻技術創新中心。」第一批希望畝產達620公斤，他曾表示很有信心能完成這個任務。

另全國人大常委會上月表決通過「反食品浪費法」的多年前，袁隆平就呼籲將浪費當成犯罪行為限制。澎湃新聞報道，袁隆平2013年接受央視訪問時說，辛辛苦苦地鑽研來提高水稻產量，卻被浪費了；他建議政府要出台法規政策，把浪費當成犯罪的行為來限。這也成為「反食品浪費法」的重要立法精神。

內地網民們在袁的死訊傳出後，紛紛在網上曬出自己的光盤並稱「不浪費糧食是對袁老最好的告慰」，「我中午把飯乖乖吃光了」也成為熱評。「網友集體悼念袁隆平」話題在微博閱讀量超1億。



【知識庫：何謂雜交水稻（hybrid rice）】 雜交水稻指選用兩個在遺傳上有一定差異，同時它們的優良性狀又能互補的水稻品種，進行雜交，生產具有種植優勢的第一代雜交種，就是雜交水稻。 一般雜交水稻僅指由兩個遺傳背景相同的不育系和恢復系雜交後形成的第一代雜交種。大面積推廣的雜交水稻主要是利用水稻雄性不育系，作爲遺傳工具。中國是世界上第一個成功研發和推廣雜交水稻的國家。雜交水稻具有個體高度雜合性，雜種後代出現性狀分離，故需年年制種。和雜交水稻相對應的是常規水稻。 2019年10月21日至22日，第三代雜交水稻在湖南省衡陽市衡南縣清竹村進行首次公開測試，畝產1046.3公斤。第三代雜交水稻技術是以遺傳工程雄性不育系爲遺傳工具，它讓所有的水稻，在理論上都能找到適合自己的「另一半」，並產生優良後代。



2020年11月2日，在湖南省衡陽市衡南縣清竹村進行的袁隆平領銜的雜交水稻雙季測產，達到了畝產1530.76公斤。

責任編輯：鄧國強

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