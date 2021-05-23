【甘肅馬拉松】中紀委促查慘劇 疑裝備草率奪21命（多圖）

▲ 【甘肅馬拉松】疑裝備草率奪21條人命 中紀委要求徹查

甘肅省白銀市舉行的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，被冰雹低溫突襲，釀成21人遇難慘劇。有內地媒體調查發現，今次賽事疑沒按照國家田徑協會規定、沒有嚴格要求跑手配置高山求生裝備，涉嫌漠視跑手性命安全。事件震動中央，中紀委國家監委網站發文，指一定要徹查事件。

澎湃新聞網查閱國家田徑協會官網發現，此次賽事的強制裝備準備工作和補給配備或不符合山地跑賽事標準。

按照國家田徑協會官網曾公布的《中國越野跑運動賽事組織標準》（以下簡稱標準），對選手提出了嚴格的裝備要求，要攜帶的強制裝備包括但不限於：

1、保溫毯、救生口哨、水具。

2、比賽通過區域可以使用的手機及保持比賽期間有充足電量的備用電池。

3、賽事持續過程中如不可避免發生夜跑，或者有一定概率出現濃霧天氣時，須要求選手配備照明裝置，及保持比賽期間持續照明的配套電池。

4、高海拔賽事，須要求選手攜帶具有防風及保暖作用的外套。

5、賽事關門時間大於12小時的比賽，須為選手配備便攜GPS設備，並要求選手全程攜帶。

6、能夠容納所有強制裝備的背包。

甘肅馬拉松奪命 冰雹低溫突襲致21死多人傷（多圖，有片）

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但根據今次出事的黃河石林百公里越野賽，其公佈的強制攜帶物品清單，其中僅包括弧碼布、計時晶元、電子軌跡、GPS跟蹤器、照明設備（頭燈）、水具、救生毯、口哨、手機等9樣物品。

國家田協要求越野賽裝備 未有到位

其中除了強制要求攜帶救生毯（保溫毯）外，未強制要求攜帶防風及保暖作用的外套等。

澎湃新聞從前方參與救援的一名人士獲悉，21名遇難選手出事地點集中在Cp（Check Point）2至4段，而整個賽段海拔在1300米至2300米。按照海拔劃分，海拔1500米至3500米就屬於高海拔區域。

另據澎湃新聞此前報道，有參賽人員表示，不少參賽選手只穿了很薄的皮膚衣，甚至直接短衣短褲參與比賽。而另一間內媒稍早前報道，有跑手直指，他們出發前大會沒有檢查他們的強制裝備。

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中紀委周日晚間發出題為「生命的警示」的文章指出，參賽的172人中有21人遇難，意味一場比賽竟有超過10%的選手遇難；事件具體原因和相關責任必須徹查，給遇難者和公衆一個交代。

中紀委：一場比賽競有逾一成跑手遇難

中紀委在文章指，極端天氣出現不可控，但高風險運動項目管理監督不能失控。

作爲專業程度要求極高的極限運動賽事，這場比賽各項組織工作是否達標，必要的安全保障是否到位？賽事舉辦地，地形複雜、海拔較高、天氣變化多端，僅靠簡單氣溫、風力預報是否足夠？是否有山區賽道天氣變化的即時通報和研判、預警機制？比賽中途出現惡劣天氣後，能否及時叫停比賽，讓後續損失程度最大可能降低？這些都是人們的追問。

文章特別提到，在山地馬拉松賽事中，衝鋒衣等保暖裝備一般都是「強制裝備」，必須經過嚴格檢查，保證運動員隨身攜帶後才能允許其參賽；然而在這場西北高海拔山區賽事中，衝鋒衣僅僅是「建議裝備」。

「21條生命的消逝，是多麽慘痛的代價」，文章重申要徹查事件。

責任編輯：鄧國強

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