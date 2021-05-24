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美國太空孤立中國 反變孤立自己？

國情動向 10:10 2021/05/24

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美國太空孤立中國 反變孤立自己？

中國航天近期接連取得重要進展，從嫦娥五號從月球採壤返回，到天問一號成功落腳火星、中國太空站在軌建設上馬，美國看着可謂百般滋味在心頭，出現了一些反思聲音。

天問一號技術雖與美國還有差距，但勝在一次過做了美國25年的事。美國航天器1971年首次成功進入火星軌道、4年後首次降落火星，再到1996年才有首輛火星車，天問一號卻把「繞、落、巡」一步到位。

美國太空作家和學者Namrata Goswami形容，這說明中國太空探索能力已跟美國並駕齊驅，成為太空領導角色的替代選擇。緬因州參議員安格斯金（Angus King）更說：「這登陸印證了我們（美國）已不再（獨自）擁有太空（we don't own space anymore）。」

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祝融號登陸火星 照片為何等4天才傳回？

美國人的心煩不止於此。天和核心艙4月升空後，中國天宮太空站建設密集式發射陸續有來，今明兩年按計劃共有11次，火速建成太空站。另邊廂花了10年建造的國際太空站，最快2024年底再見。俄羅斯指國際太空站老舊有隱患，或否決美國提出延長使用至2028年。

俄羅斯已有計劃將太空站的備份艙段發射上天，撇開美國自成一家，但考慮到俄財政條件，最終與中國合作比獨立營運似乎有更大機會成事，天宮太空站屆時會如虎添翼。美國至今沒有在地球軌道另建太空站計劃，恐成孤家寡人。中俄4月更聯合聲明，宣佈共建月球科研站，並向其他有興趣國家開放。

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天和核心艙「豪宅」高過5層樓 大於國際太空站任何艙

美國一直在太空領域故意排擠中國。前眾議員沃爾夫（Frank Wolf）提案2011年獲國會通過，歧視性地明文禁止美國太空總署與中國技術交流。歐洲太空總署前一年原表示，準備邀請中國加入國際太空站，自然也沒法成事。

但事實證明，「沃爾夫條款」非但未能遏制中國航天技術發展，更無法阻止美國盟友與中國展開太空合作。天問一號任務即有歐洲太空總署，以及法國、奧地利、阿根廷航天部門參與，這四方標誌都清楚印在火箭整流罩上。

    點擊圖片放大

多國更排隊希望將實驗放上中國太空站。中方與聯合國早在2019年已從27國42個方案中，選出9個作為中國太空站首輪合作項目，涉及包括歐洲、俄羅斯、日本、印度、中東及拉美等17國共23家實體；美國團隊方案落選。

美國對中國太空站計劃的「酸葡萄」心態，炒作火箭「失控墜落」，顯出美國人沒有競爭策略的無奈，更反映了美國天空實驗室（Skylab）的心理陰影......（中略）......

美國人也未嘗不知道自己所處的不利位置。美國輿論評述中美太空計劃時經常提到，美國政策經常因為政府換屆而左搖右擺。美國原本提出2020年載人重返月球......（中略）......

時間不等人，拜登可說正面臨抉擇......

（節錄）

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撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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