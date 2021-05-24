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五部門約談大宗商品重點企業：不得哄抬價格

經濟脈搏 10:09 2021/05/24

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近日國際大宗商品漲價問題多次被高層關注。國家發改委等五部門周日（23日）召開會議，約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業，要求有關企業不得相互串通操縱市場價格、捏造散播漲價信息，不得囤積居奇、哄抬價格。

A股鋼鐵、鐵礦石板塊指數跌

國家發展改革委、工業和信息化部、國資委、市場監管總局、證監會等五個部門上周日聯合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業，鋼鐵工業協會、有色金屬協會參加。

會議指出，今年以來，部分大宗商品價格持續大幅上漲。本輪價格上漲是多種因素共同作用的結果，既有國際傳導因素，也有許多方面反映存在過度投機炒作行為，擾亂正常產銷循環，對價格上漲產生了推波助瀾作用。

會議要求，有關重點企業要提高站位，樹立大局意識，積極履行社會責任，促進上下游行業協調發展，維護行業良好生態；要強化法律意識，依法合規有序經營，帶頭維護大宗商品市場價格秩序，不得相互串通操縱市場價格、捏造散播漲價信息，不得囤積居奇、哄抬價格。有關行業協會要從有利於行業長遠健康發展的角度，正確履行行業自治組織職能，發揮好橋梁紐帶作用，指導行業企業加強自律，共同維護好行業正常市場秩序。

大宗商品漲價 官媒籲警惕經濟復甦成果被侵蝕

4月財新服務業PMI錄56.3創4個月高 通脹壓力不斷凸顯   

【博鰲論壇】人行前行長周小川：克服疫情的代價可能是通脹

下一步，有關監管部門將密切跟蹤監測大宗商品價格走勢，加強大宗商品期貨和現貨市場聯動監管，對違法行為「零容忍」，持續加大執法檢查力度，排查異常交易和惡意炒作，堅決依法嚴厲查處達成實施壟斷協議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。

今日A股開市後鋼鐵、鐵礦石等板塊指數跌幅居前。另外，鐵礦石期貨主力跌幅擴大至8.4%，熱卷、螺紋跌超6%。國內焦炭期貨主力合約跌超5%，跌破2300元/噸水平，創3月末來低位至2293元/噸。

此前，國務院常務會議在7日內兩次喊話大宗商品。5月12日，總理李克強要求，要密切跟蹤分析國內外形勢和市場變化，做好市場調節，應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響。加強貨幣政策與其他政策配合，保持經濟平穩運行。5月19日，李克強再提及，要做好大宗商品保供穩價工作，保持經濟平穩運行。

責任編輯：尹航

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