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【甘肅馬拉松】6選手極端天氣死裡逃生 靠一牧羊人相救

社會熱點 11:28 2021/05/24

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甘肅省白銀市上周六（22日）舉辦的一場馬拉松越野賽遭遇極端天氣，致21名參賽者遇難，這是中國山地馬拉松運動開展以來最大一場事故。在被搜救接回的151人中，有6人是被一名牧羊人救回。

據內媒報道，朱克銘是越野賽舉辦地甘肅景泰的村民。22日當天，他和往常一樣，趕著家中的30幾只羊上山，看著雨勢漸長，他進入窯洞避雨，在此期間接連救助了6名山地越野賽選手。

朱克銘形容，當日天氣很不好，下雨、下冰雹，可見度也不高，穿著棉襖也不管用，還是很冷。下午兩點左右，他在窯洞裡忽然聽到一聲叫喊，一名選手正好跑到窯洞門前，稱腿抽筋，不能跑了。於是朱克銘請他進來避雨，並幫他按摩腿部。之後又陸續再來了4名選手。

朱克銘走出窯洞，撥打景區救援電話時又發現一名選手趴在地上，無法動彈，稱自己「不行了，身體失溫了」。其他選手和朱克銘一起將其抬進窯洞。外面的大雨一直在持續。直至夜晚7點，救援人員趕來，選手們的衣服已經烤干，也恢復了一些體力，跟著救援人員一起走出窯洞。

官方通報稱，當地組織救援力量700余人投入搜救。由於賽段內地形地貌復雜，夜間氣溫再度下降，搜救難度較大。截至23日早上8時，共搜救接回參賽人員151人，其中8人輕傷在醫院接受救治，21名參賽人員找到時已失去生命體征。這21名遇難者中，包括中國超馬紀錄保持者梁晶。

中紀委強調，事件具體原因和相關責任必須徹查，給遇難者和公眾一個交代。甘肅省委省政府成立事件調查組。

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責任編輯：尹航

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