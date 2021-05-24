▲ 【中美科技戰】中國調控錳供應 華爾街日報：全球電動車企不安

華爾街日報報道，中國正在加強對全球加工錳供應的控制，此舉令全球依賴這種多用途金屬的公司，都感到了不安，其中包括最大型的電動汽車製造商。據報，中國供應的錳，全球市佔率高達90％。

報道指，中國生產的錳產品佔全球產量的90%以上，從鋼筋加固添加劑到電池級化合物等，都要用上這種物質。自去年10月以來，佔全球大部分產能的數十家中資錳加工商，加入了一場國家支持的行動，旨在建立一個「錳創新聯盟」，在規劃文件中提出了目標和舉措。

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報道稱，這些舉措包括集中控制關鍵產品的供應、協調價格、儲備和融資互助網絡。

據稱，這種管控措施加劇汽車製造商的擔憂，原因是高純度錳對電動汽車越來越重要，最近幾個月大眾汽車（Volkswagen）和特斯拉（Tesla）都稱，高純度錳是其他更昂貴的電池原材料的可行替代品。

錳已成電動車電池重要原材料

而中國的金屬工業，目前已主導全球大多數充電電池原材料的加工，其中包括鈷和鎳。全球四分之三的鋰離子電池和半數電動汽車都在中國製造。

中國政府加強管理錳出口的決策，正在刺激多個國家的電池級錳項目發展，，其中包括非洲的博茨瓦納，以及澳洲等。但值得注意是，雖然錳礦資源在全世界相對豐富，但幾乎只在中國提煉。

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責任編輯：鄧國強

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