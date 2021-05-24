  • 29°C
香港時間 : 2021524日 (一) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美科技戰】中國調控錳供應  華爾街日報：全球電動車企不安

經濟脈搏 12:03 2021/05/24

分享：

【中美科技戰】中國調控錳供應  華爾街日報：全球電動車企不安

華爾街日報報道，中國正在加強對全球加工錳供應的控制，此舉令全球依賴這種多用途金屬的公司，都感到了不安，其中包括最大型的電動汽車製造商。據報，中國供應的錳，全球市佔率高達90％。

報道指，中國生產的錳產品佔全球產量的90%以上，從鋼筋加固添加劑到電池級化合物等，都要用上這種物質。自去年10月以來，佔全球大部分產能的數十家中資錳加工商，加入了一場國家支持的行動，旨在建立一個「錳創新聯盟」，在規劃文件中提出了目標和舉措。

【中美科技戰】沒了中國造不出電動車？美稀土依賴症沉痾難治

美沒中國稀土造不出F-35？中方謀這招點穴美國

報道稱，這些舉措包括集中控制關鍵產品的供應、協調價格、儲備和融資互助網絡。

據稱，這種管控措施加劇汽車製造商的擔憂，原因是高純度錳對電動汽車越來越重要，最近幾個月大眾汽車（Volkswagen）和特斯拉（Tesla）都稱，高純度錳是其他更昂貴的電池原材料的可行替代品。

錳已成電動車電池重要原材料

而中國的金屬工業，目前已主導全球大多數充電電池原材料的加工，其中包括鈷和鎳。全球四分之三的鋰離子電池和半數電動汽車都在中國製造。

中國政府加強管理錳出口的決策，正在刺激多個國家的電池級錳項目發展，，其中包括非洲的博茨瓦納，以及澳洲等。但值得注意是，雖然錳礦資源在全世界相對豐富，但幾乎只在中國提煉。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【中美角力】彭博：中國或出於國安考慮 禁出口稀土加工技術

【科技戰】美日澳印首腦會議周五登場 四國謀稀土合作抗華

中美稀土戰打到格陵蘭？北極圈一場選舉為此火澆油

【中美角力】傳拜登將指示審查稀土供應鏈 圖扭轉戰局？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

中美稀土戰打到格陵蘭？北極圈一場選舉為此火澆油
2021/04/08
中美稀土戰打到格陵蘭？北極圈一場選舉為此火澆油
【科技戰】美日澳印首腦會議周五登場 四國謀稀土合作抗華（第二版）
2021/03/12
【科技戰】美日澳印首腦會議周五登場 四國謀稀土合作抗華（第二版）
工信部稱中國用「土」價賣「稀」貨 A股稀土板塊走高
2021/03/01
工信部稱中國用「土」價賣「稀」貨 A股稀土板塊走高
中國稀土可與美國互卡脖子 形成恐怖平衡？
2021/03/01
中國稀土可與美國互卡脖子 形成恐怖平衡？
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機
2021/02/24
中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機

你可能感興趣

中美稀土戰打到格陵蘭？北極圈一場選舉為此火澆油
11:34 2021/04/08
中美稀土戰打到格陵蘭？北極圈一場選舉為此火澆油
【科技戰】美日澳印首腦會議周五登場 四國謀稀土合作抗華（第二版）
17:35 2021/03/12
【科技戰】美日澳印首腦會議周五登場 四國謀稀土合作抗華（第二版）
工信部稱中國用「土」價賣「稀」貨 A股稀土板塊走高
15:20 2021/03/01
工信部稱中國用「土」價賣「稀」貨 A股稀土板塊走高
科技戰 創新科技及應用 汽車科技 汽車 稀土 中美關係 產品 電動車 大眾 中美貿易戰

上一篇文章

華為再次重申不造車：未來也不會投資任何車企

下一篇文章

五部門約談大宗商品重點企業：不得哄抬價格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上
【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上
李克強披露2億人「炒散」 靈活就業紓失業壓力
李克強披露2億人「炒散」 靈活就業紓失業壓力
【五一黃金周】內地電影票房破16億創新高 《懸崖之上》逆襲
【五一黃金周】內地電影票房破16億創新高 《懸崖之上》逆襲
【大灣區】港青「下鄉」東莞開農場 父母曾嫌低端卻不氣餒（多圖，有片）
【大灣區】港青「下鄉」東莞開農場 父母曾嫌低端卻不氣餒（多圖，有片）
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
華為：今年將有至少3億台設備搭載鴻蒙系統
華為：今年將有至少3億台設備搭載鴻蒙系統