世衛大會視像登場 台灣連續五年未受邀

世界衛生大會（WHA）視像會議今（24日）登場，台灣連續第五年沒有受邀。台灣的外交部與衛福部對此表達不滿，並強調台灣政府及民眾持續積極爭取參與WHA的堅定決心。

在北京，外交部發言人趙立堅早前稱，中國台灣地區參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題，必須按照「一個中國」原則來處理。為了捍衛國家主權和領土完整，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方不能同意台灣地區參加今年世衛大會，中方這一決定得到了國際社會廣泛支持和理解。

他稱，截至5月20日，150多個國家通過外交渠道支持中方反對台灣參加世衛大會的立場；近80個成員國代表致函世衛組織，表明堅持「一個中國」原則，反對台灣參加世衛大會。 他又說，少數國家鼓譟讓台灣參加世衛大會的圖謀絕不會得逞。

疫情獨立調查報告稱「中國台灣」

第74屆世界衛生大會WHA，從今日至6月1日，以視像方式舉行。根據暫定議程，第一天除了特邀嘉賓和世衛組織（WHO）秘書長譚德塞演講，將選出大會主席、副主席並通過正式議程。

這是台灣連續第五年沒有受邀參加WHA，台灣13個邦交國預料提案籲世衛邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

此外，世衛組織成立的疫情應對獨立小組調查報告備受矚目。台媒報道稱，報告中提到台灣在早期注意到疫情並且聯繫世衛組織，稱呼台灣為「中國台灣」。

台抗議不獲邀 指病毒不分國界

台灣的衛福部部長陳時中強調，本年WHA仍聚焦因應新冠肺炎疫情，以共同建立更健康、更安全及更公平的世界。近日台灣疫情升溫，再次說明病毒不分國界，台灣也無法置身事外，全球防疫不應有缺口，需要全世界分享所有資訊及專業共同合作抗疫。他稱，台灣未受邀參與WHA，不僅是台灣的損失，也是世界的損失。

台灣的外交部長吳釗燮則對WHO秘書處持續漠視2,350萬台灣人民的健康人權感到遺憾，並呼籲WHO堅守專業中立，「摒除中國政治干預」。他又提到，七大工業國集團（G7）史無前例在外長公報明確支持台灣有意義參與WHO及WHA，意義格外重大，對此表達誠摯謝意。

美國等G7國家5日發表聯合公報指，支持恢復台灣在世界衛生大會的觀察員地位。

聯合公報指，G7支持台灣有意義地參與WHO的論壇和WHA。國際社會應該能夠從所有夥伴的經驗中受益，包括台灣在應對新冠疫情大流行病方面的成功貢獻。這是G7首次作為一個整體支持台灣參與世界衛生大會。

責任編輯：蒯宇澄

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