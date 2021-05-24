▲ 【甘肅馬拉松】教練曝超馬一哥梁晶遺體：雙膝血肉模糊 死前或極痛苦

甘肅馬拉松越野賽遇極端天氣，造成21名參賽人員遇難，包括被譽為中國「超馬（超級馬拉松）一哥」的31歲跑手梁晶。據報道，救援隊是在事發翌日、即23日在荒山一戶居民家中發現梁晶，當時他器官衰竭已無生命跡象、雙膝被磨至皮開肉裂，反映他遇難前承受的痛苦。

梁晶是中國內地「超馬」紀錄保持者，被跑友圈裡尊稱為「梁神」。此外，據知情人透露，除梁晶之外，黃印斌、曹朋飛等國內跑圈精英，也在這場賽事中殉難。

內地馬拉松界3大將 在甘肅一同殉難

事後，跑圈業內人士透露，「這次凍死的一半都是圈內高手，其中包超國內越野跑頂尖選手梁晶」。而事發翌日，即23日（周日）下午，梁晶所屬的合肥市馬拉松運動協會確認，作為安徽籍選手、年僅31歲的梁晶，已在這場甘肅白銀市「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」中遇難。

【甘肅馬拉松】內地「超馬」一哥梁晶遇難 生前曾赴香港作賽（多圖）

【甘肅馬拉松】中紀委促查慘劇 疑裝備草率奪21命（多圖）

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

就在周日下午，梁晶教練、合肥市馬拉松運動協會會長魏普龍，聯同梁晶妻子乘坐飛機抵達景泰縣，趕往殯儀館見梁晶最後一面。

魏普龍回應，「梁晶穿著每次比賽都穿的淺灰色探路者防風衣，下半身是短褲」。 魏普龍哽咽著說，看到梁晶雙膝都已經磨爛了，估計是失溫後人跌跌撞撞受傷所致。

魏普龍質疑梁晶生前大概率遭遇失溫，多次詢問事發時當地溫度，但是目前為止並未得到官方回應。他表示，專業選手一旦在賽中遭到失溫，如果沒有救護的情況下，即使穿了防風衣也最多只能堅持一二十分鐘，「再往後人的血管都會被凍住，生命難以維持」。

梁晶教練曾看徒弟遺體 狀況令人傷感

梁晶在中國內地跑圈被稱為「大神」，2014年10月在濟南12小時「超馬」比賽中，跑出了驚人的149.5公里，打破全國紀錄，這也是他拿下的第一個「超馬」冠軍。隨著馬拉松成績不斷提高，2015年，梁晶辭去工作，走上了職業化道路。近5年來，梁晶獲得過數十個馬拉松冠軍，被圈內人視為此次比賽奪冠的種子選手。

【甘肅馬拉松】女滑手機認出父嘔白沫遇難 5點批賽事草菅人命（多圖，有片）

【甘肅馬拉松】21遇難者活活凍死 慘劇背後疑人禍？（多圖）

梁晶多次赴香港賽中，曾發生過小插曲，在2018年1月28日的「Vibram ® 香港100」越野賽上，梁晶以1秒之差力壓同是內地選手的祁敏，以9小時28分35秒首先衝線，但大會其後發聲明取消梁晶成績，指其在非補給點接受補給，違反了賽事規則。

當時有人指控，梁晶在山路上曾搶奪他人水樽。梁晶對此解釋「與路上的徒步者產生了溝通上的誤會」，稱以為行山人士同意他用空水瓶交換對方裝滿水的水瓶。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【甘肅馬拉松】600元把跑手帶入鬼門關？慘烈畫面曝光：有人凍到嘔白沫

【甘肅馬拉松】美女跑手知難而退活下來 高手卻為獎金挺進生死邊緣

【甘肅馬拉松】6選手極端天氣死裡逃生 靠一牧羊人相救

甘肅馬拉松奪命 冰雹低溫突襲致21死多人傷（多圖，有片）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解