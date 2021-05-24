華為再次重申不造車：未來也不會投資任何車企

華為手機業務受美國制裁影響下滑，頻頻涉足汽車行業之際，華為今日（24日）再度發布聲明重申不造車，稱「這一長期戰略在2018年就已明確，沒有任何改變」。華為表示，至今為止並未投資任何車企。未來也不會投資任何車企，更不會控股、參股。

指華為幫助車企造車

華為發聲明稱，產業界需要的不是華為品牌汽車，而是華為三十多年積累的ICT（資訊及通訊科技，Information and Communication Technology）技術能力，來幫助車企造好面向未來的車，即為車企提供基於華為ICT能力的智能網聯汽車部件。

華為表示，至今為止，華為並未投資任何車企。未來也不會投資任何車企，更不會控股、參股。以後，凡是議論上說華為造車、或者參股汽車製造行業，均為謠言，勿輕信。

華為已選擇北汽、長安和廣汽三家車企作為戰略合作夥伴，支持它們打造各自子品牌。其中使用了華為自動駕駛解決方案的車，經華為授權才可以使用HI標識，代表Huawei Inside。

聲明指，關於華為與重慶小康集團旗下的金康賽力斯的合作，華為是賽力斯SF5的電動部件和HiCar座艙部件的供應商。同時為了解決華為授權手機零售店在華為手機大幅減少情況下的生存問題，華為在支持部分零售店來銷售此款車，零售店可以獲得相應收益。

路透社早前報道稱，華為正洽談控股重慶金康新能源汽車、北汽藍谷極狐等車企，此舉使得華為可以生產自家品牌的智能汽車，並證明它不只瞄準汽車操作系統、而是尋求完整參與的電動汽車業務。

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責任編輯：蒯宇澄

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