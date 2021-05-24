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【賽格大廈搖晃】廣東書記親巡賽格大廈  要求盡快拿出調查結論（第二版）

社會熱點 14:49 2021/05/24

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深圳華強北賽格大廈一連三日出現晃動原因未明，廣東省委書記李希、省長馬興瑞，省委副書記、深圳市委書記王偉中周六赴福田區調研，要求盡快拿出科學權威的調查結論，並要求對全省建築尤其是超高層建築開展專項排查。最新公布的監測數據顯示，截至今日中午各項監測數據正常，未超出相應標準要求。

（新增賽格大廈實時監測）

據《深圳特區報》報道，李希表示，這次大廈發生振動關係人民群眾生命安全，關系社會穩定大局。要加強巡查巡防，切實做好大廈及附近人員安全管理。要尊重科學、尊重專家，盡快拿出科學權威的調查結論。要尊重客觀規律、實事求是，組成省內外權威專家聯合調查團隊深入開展全面檢查評估，通過科學扎實的調查，形成權威專業意見，為科學處置、穩妥處置提供可靠依據，給人民群眾實實在在的安全感。

李希強調，要加強權威信息發布，堅持公開透明、及時高效對外發布工作進展、應對措施、風險提示等，全力做好大廈商戶、租戶安置和保障工作，維護群眾合法權益和市場穩定。

他還指出，要對全省建築尤其是超高層建築開展專項排查，加強對易受汛期、台風季影響的在建工地、道路橋梁、江河湖庫、地下空間的安全檢查，重點排查使用時間長、高負荷運轉、人員密集的設施和部位，堅決守住不發生重特大安全事故的底線。

賽格大廈連日晃動，自21日起封樓。深圳發布微信公號24日發布賽格大廈實時監測情況，專家組表示，截至當天中午各項監測數據正常，未超出相應標準要求。賽格大廈房屋沉降量在-0.56~0.19mm之間，房屋沉降穩定；房屋最大傾斜率為0.040%，小於0.2%規範允許值；房屋最大加速度為0.0044m/s²，小於0.25m/s²的規範允許值。

目前，專業機構正抓緊開展設計覆核驗算分析和檢測鑒定。

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責任編輯：尹航

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