▲ 【甘肅馬拉松】跑手怎樣逃出鬼門關：咬舌頭免迷糊昏死（有片）

甘肅省白銀市周六（22日）舉辦的馬拉松百公里越野賽釀成慘劇，冰雹低溫天氣突襲下，172名跑手竟有21人遇難，死亡率逾一成，成為中國馬拉松賽史上最慘烈意外。有生還者逃出鬼門關後憶述，他是靠咬着舌頭，保持意識清醒，否則隨時會在分秒之間昏死。

中央電視台到甘肅白銀景泰縣醫院採訪今次慘劇的生還者。來自福建泉州的蘭仁迅有六年馬拉松越野跑經驗，每年要在全國跑四、五場一百公里越野賽。今年已經是他第二次參加黃河石林山地馬拉松越野賽了，詎料險因此喪命。

蘭仁迅憶述，當時風很大，可能有七至八級風，基本上人是站不穩的。「因爲我有登山杖，拿了兩個登山杖，（撐）在那邊才站得住。我早上還特意看了一下天氣，上面顯示的是9℃到24℃，又是9點鍾比賽，那個時候的溫度，按照白天的話，應該是18℃以上，所以大家肯定不會穿這麽多。我就把衝鋒衣准備晚上用的」。

氣溫驟降 跑手措手不及

但當大風伴隨雨水來了時，蘭仁迅很快撐不住，身體出現了失溫。「開始出現失溫的時候，我是不知道的，比較嚴重了才知道。開始出現失溫應該是視線模糊，那個時候可能就出現（失溫），到後面意識模糊的時候肯定就到中度（失溫）了」。

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來自重慶的參賽者王金民也是生還者之一，他指失溫來得很快，幾分鐘之內手腳便開始使不上力氣。「（由於太冷）我拆保溫毯都拆了很久，拆了手拿不住，風太大了，我就看著它從我手上飛走了」。

害怕救援隊不能及時發現自己，王金民沒有選擇找地方避風躲雨，而是用各種方式讓自己保持清醒，等待救援人員。

開始手還有一丁點力氣，可以掐自己，後面掐不動了，沒力了，手腳已經沒有知覺了，我就用牙齒咬，咬舌頭、咬嘴唇。手本來就在地上，低頭去使勁地撞手，保持一定的清醒。想一定要見到我的家人。

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幸運地，王金民撐到當晚（周六晚）9時許，終被上山搜救的救援隊伍發現了，救援人員通過擔架、繩索將他進行了安全轉移，送到了景泰縣醫院進行救治。

低頭使勁撞手 保持一定的清醒

根據2021年黃河石林山地馬拉松百公里越野賽章程，越野賽部份的比賽者，必須年滿18周歲，而百公里組的年齡更要小於60周歲。選手需向組委會提交最近一年內同等級別賽事的完賽成績證書。當中，百公里組的要求是，參賽者要持有50公里或以上完賽成績證書；而21公里組，也要持有半程及以上完賽成績證書。

這些限制一定程度隔絕了沒越野經驗的人士參加，換言之，參賽跑者大部分具備比較豐富的相關經驗。但在這場災難中，梁晶、黃關軍等國內馬拉松圈頂級選手也不幸遇難。

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對此，外界都歸咎於天氣突變，大會又沒對參加者嚴格執行裝備要求。溫州大學體育與健康學院教授易劍東指，越野賽事肯定都有強制裝備，但這次據他了解，卻出現了沒讓衝鋒衣納入強制裝備，這也是大家詬病的。

此外，中國應急管理學會體育賽事活動與安全工作委員會副主任委員李聖鑫表示，越野賽遭遇突發狀況後，應盡快啓動暫停或中止比賽預案。「在補給點之間，還應設立應急處置的帳篷，並配備相關人員和設施，作爲臨時避難場所」。

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責任編輯：鄧國強

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