台積電有員工中招 台灣疫情恐加劇全球「芯荒」

台灣疫情持續加劇，台積電等至少四家台灣半導體企業有員工中招。疫情陰霾加上乾旱缺水，分析師擔憂全球愈演愈烈的芯片（又稱晶片）荒恐加劇。彭博社報道指，台灣必須盡快取得疫苗，否則不僅全球芯片供應陷危機，也可能衝擊台灣在半導體方面的優勢。

台灣今日新增334宗本土病例

台積電上周六（22日）證實一名工程師確診新冠肺炎。對此，台積電表示，該名員工已入院進行妥善診治，目前症狀輕微，與該員接觸約10人也當日離場並進行為期14天居家隔離。

台積電已針對該員工作場域及公共區域加強消毒，並強調此事件不影響公司營運，公司也會持續積極配合政府防疫政策，強化防疫作為。

除了台積電，台灣半導體行業還有三家公司確診，包括內存廠商宇瞻、南亞科及台積電旗下的代工廠世界先進，均有1名員工確診。

5月上旬以來，台灣本土新冠肺炎疫情陡然升溫。台灣流行疫情指揮中心周一（24日）公布，台灣新增339宗新冠肺炎確診病例，為334宗本土病例及5宗境外輸入個案，已連續10天新增確診超百例。另有「校正回歸」本土個案256宗，累計595宗。確診個案中新增6宗死亡。

彭博指全球半導體供給不足問題恐惡化

台灣疫情已經引發台股劇烈動盪，而隨著疫情蔓延波及至半導體行業，再加上持續未有緩解的旱情影響，有不少分析師擔憂目前全球電子行業遭遇的芯片危機恐將雪上加霜。

台灣是全球半導體的主要供應來源之一，全球最大晶圓代工廠台積電在全球芯片代工業務中的份額達到56%，主要客戶包括蘋果和高通。

渣打銀行資深經濟學家Tony Phoo認為，若台灣新冠病例持續增加、疫情向晶圓廠密集的台北以南擴散，大量工廠勢必受影響關閉，影響產能，可能造成全球半導體供給不足問題更加惡化。

彭博資訊報道，台灣目前面臨公衛緊急事件，可能擾亂主力產業的半導體業，從而進一步威脅已緊繃的全球供應。根據駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章日前的說法，如果台灣沒能取得疫苗，疫情控制不住，會有「後勤問題」。

報道指，台灣疫情復發之際又值乾旱引發停電，加劇經濟不確定性。此外，美歐日等國紛紛對半導體供應鏈的戰略性質提高警惕，尋求增加國內生產，台灣因為占據尖端芯片市場主導地位而獲得的地緣政治影響力，可能勢微。

台南市長黃偉哲回應彭博報道表示，半導體產業目前的防疫是相當嚴謹而且超前的，不論是分艙分流或者是分班上班，相關措施都比外界嚴謹。

責任編輯：蒯宇澄

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