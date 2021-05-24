【新冠肺炎】趙立堅回應涉武漢病毒所報道：美國想轉移視線嗎？

美國《華爾街日報》引述一份未公開的美國情報報告報稱，3名來自中國科學院武漢病毒研究所的研究員，曾在2019年11月求醫、當時中國新冠疫情仍未爆發。有關報告，或會助長坊間炒作研究所「洩毒」說法。中國外交部發言人趙立堅回應時重申，武漢病毒研究所從沒人員感染新冠肺炎，質疑美方不斷炒作實驗室泄漏論，是否想轉移視線，

趙立堅周一主持例行記者會時，有記者問及《華爾街日報》23日援引一份此前未披露的美國情報報告報道，中國武漢病毒研究所的3名研究人員患病，於2019年11月到醫院尋求治療。中方對此有何回應？

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趙立堅表示，中國科學院武漢病毒研究所於今年3月23日發布了相關聲明，聲明表示，2019年12月30日之前，武漢病毒研究所未接觸過新型冠狀病毒。迄今爲止（指3月23日前），該所職工和研究生保持新型冠狀病毒零感染。 「所以你提到的有關報道所稱，武漢病毒研究所有3個人患病完全是不符合事實的」。

趙立堅：武漢病毒研究所人員零感染

趙立堅又指，今年1月，中國-世衛組織聯合專家組考察了湖北省疾控中心、武漢市疾控中心、武漢病毒研究所等機構，參觀了各類生物安全實驗室與相關機構專家，進行了深入坦誠的科學交流。經過在中國的實地走訪和深入了解，專家組一致認爲，關於中國實驗室事件引發病毒這種假說是極爲不可能的。

國際專家組成員達薩克（Peter Daszak）接受美國媒體採訪時表示，在實驗室泄漏論被高度政治化的背景下，專家組成員能與武漢病毒研究所權威專家深入交流，開放程度令人始料未及。專家組走訪了所有想去的地方，見到了每一位想見的人，訪問的成果非常圓滿。

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趙立堅稱，「疫情和病毒早在2019年下半年多點多地出現」的報道越來越多，有關美國德特里克堡生物基地的種種疑點，以及美國在全球開設200多個生物實驗室的真實目的也已經引發國際社會高度關注。

趙立堅最後強調，美國不斷炒作實驗室泄漏論，究竟是關心溯源，還是想轉移視線？希望美國有關部門盡快澄清，給世界各國一個滿意的交代；希望有關各方都能像中方一樣，採取科學合作態度，同世衛組織開展溯源合作，爲人類早日戰勝疫情，更好地應對未來突發衛生公共事件作出積極的貢獻。

趙：美國德特里克堡生物基地都有種種疑點

《華爾街日報》引述的報告稱，3名來自中國科學院武漢病毒研究所的研究員曾在2019年11月求醫，時間點在中國公告新冠疫情的1、2個月前。這份報告，列出聲稱是有關受影響的研究人員人數、生病時間點以及就醫方面新細節。

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《華爾街日報》指出，這份報告或許將助長有關擴大調查新冠病毒起源的呼聲，看病毒是否是從這個實驗室外洩。

美國國家安全會議（NSC）發言人未就《華爾街日報》報道內容置評，但說拜登政府持續「對疫情最初期狀況有很大疑問」。

責任編輯：鄧國強

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