▲ 【甘肅馬拉松】聾啞飛人遇難！黃關軍一生坎苛 參賽為掙獎金養父母（多圖）

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽釀成慘劇，冰雹寒冷天氣突襲，導致21名跑手命喪荒山，其中逾半是跑界頂級高手，包括殘運會馬拉松冠軍黃關軍。死訊傳出後，好友曝光黃關軍一生坎坷，兒時因醫療失誤聾啞，殘障令他生活條件不佳；他這次冒險跑越野賽，也許不是為了獎牌光榮，只是為了一個卑微的願望：賺取數千元人民幣獎金供養父母。

甘肅白銀市的這次越野馬拉松，172名選手參賽，黃關軍也站在起跑線上。他在起跑前不久的5月21日，於微信朋友圈發了人生最後一條信息，是幾張風景照，配文「風景好看」。

而在20日，黃關軍還發布了一條朋友圈，稱自己是第一次跑越野100公里。詎料這是一條不歸的賽道，讓他一直跑到人生終點。在21名遇難者名單中，有他的名字。

友人悼黃關軍：他是個聾啞人 連呼救都沒辦法

黃關軍的好友23日從主辦方確認他遇難的消息，無奈地說了一句，「他是個聾啞人啊，連呼救都沒辦法」。

33歲的黃關軍在跑界裡有些名氣，他在2019年全國第十屆殘運會暨第七屆特奧會田徑馬拉松比賽中，以2小時38分29秒的成績衝線，奪得男子全程馬拉松聽力障礙組冠軍。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【甘肅馬拉松】教練曝超馬一哥梁晶遺體：雙膝血肉模糊 死前或極痛苦

【甘肅馬拉松】女滑手機認出父嘔白沫遇難 5點批賽事草菅人命（多圖，有片）

但黃關軍的一生其實滿是不幸，他出生於四川綿陽市北川縣，一歲半時因生病打針失誤，不幸成為聾啞人。他自小就喜歡跑步，從2015年開始練習長跑，並多次參加四川省殘運會。

黃關軍訓練非常刻苦，參加各項馬拉松比賽，一直希望成為專業運動員。

黃關軍為人孝順 但要靠出賽獲取生活費

四川日報報道，黃關軍的好友米先生透露，黃關軍很孝順，樂於助人，他主要靠參加各種小型馬拉松獲取生活費。這次參賽，黃關軍想要掙幾千元人民幣獎金送給父母。

米先生說，黃關軍每次參賽獲得的獎金和禮物都會送給父母，但他自己卻十分節省，經常吃泡麵。

【甘肅馬拉松】美女跑手知難而退活下來 高手卻為獎金挺進生死邊緣

【甘肅馬拉松】6選手極端天氣死裡逃生 靠一牧羊人相救

黃關軍2019年11月底在成都雙流參加馬拉松時不適，被送進醫院。他在醫院拍下一段視頻分布朋友圈，還搭配了一個難過的表情，寫道「花錢119元人民幣」。

黃關軍2020年9月又發布一段跑鞋破掉的視頻，寫道「鞋子壞了，好心碎」。但他捨不得丟掉，最後用膠修復了鞋底。

吃省錢平日甚至吃即食麵 鞋子破了照樣著

黃關軍遇難的消息傳出後，他的好友紛紛表示不捨。綿陽的不少「跑友」也紛紛在網上懷念這位「綿陽一哥」。

除了黃關軍不幸遇難，被稱為「中國超馬第一人」的梁晶也在比賽中喪生。一名業內人士說：這次凍死的參賽選手都是高手。因為他們跑的更遠，更難被營救。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【甘肅馬拉松】跑手怎樣逃出鬼門關：咬舌頭免迷糊昏死（有片）

【甘肅馬拉松】疑裝備草率奪21命：中紀委促查 體育總局認不足（多圖）

【甘肅馬拉松】600元把跑手帶入鬼門關？慘烈畫面曝光：有人凍到嘔白沫

【甘肅馬拉松】21遇難者活活凍死 慘劇背後疑人禍？（多圖）

【甘肅馬拉松】內地「超馬」一哥梁晶遇難 生前曾赴香港作賽（多圖）

甘肅馬拉松奪命 冰雹低溫突襲致21死多人傷（多圖，有片）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

