美制裁下先進硬件受制 華為任正非提重視軟件「敢於領先世界」

受美國封殺制裁，華為獲取先進芯片（晶片）大為受限之際，路透社報道，華為創辦人任正非在公司內部會議上提到，在純軟件領域，要敢於領先世界，強調華為重視軟件，因為未來發展基本不受美國控制，有較大獨立自主權，可以「扎到根，捅破天」。

▲ 任正非

路透獲得一份任正非與公司部分科學家、軟件專家在今年4月的座談會紀要，提到要敢於戰略投入，建立開放氛圍，做強軟件，並稱華為有充足的資金支持，在物力、人力上敢於投入。

任正非問到，在先進硬件短期難以獲得製造的情況下，能否在軟件上有改進、減少消耗，令華為在嵌入式系統、智能終端、企業IT等領域，也能站穩腳跟。

歐洲市場「有希望」 拓俄羅斯、東歐投資

他指出，軟件的根技術，包括操作系統、數據庫等，和軟件的方法論架構能力，要突破關鍵理論節點障礙。而在軟硬件結合的地方，重點改進軟件，「以軟補硬」。事實上，華為已開發鴻蒙HarmonyOS系統。

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任正非稱，要有自己的商業和技術主張，羨慕別人不如走出自己的路，帶來的好處是繼續鞏固中國市場，歐洲市場也有了希望，對華為是非常好的契機。他指，當華為佔領歐洲、亞太、非洲後，「如果美國標準不與我們融合，我們去不了美國，那美國也進入不了我們的地盤」。

他強調，關閉做軟件沒希望，要開放思想，善於合作投資，其中在根技術方面，要擴大與俄羅斯、東歐等國的投資。他認為，當美國走封閉道路時，華為以開源、開放來應對「閉關鎖國」，軟件技術要服務世界。

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責任編輯：林佩怡

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