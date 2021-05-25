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【甘肅馬拉松】氣象局早預告大風  21死者原來或許命不該絕

社會熱點 10:52 2021/05/25

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【甘肅馬拉松】氣象局早預告大風  21死者原來或許命不該絕

甘肅白銀市周六（22日）舉辦的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽釀成慘劇，主流說法是冰雹和大風突襲，21名跑手因而遇難。但內地媒體卻揭發，當地氣象部門不僅早預警了大風、還向馬拉松主辦單位通報。只是不是為為賽方不及明作安全準備。

北京晚報引述當地村民稱，村裏微信群有發過大風藍色預警；白銀氣象局工作人員回應，21日就成功預報預警了這次大風天氣，並通過了手機短信通知了馬拉松主辦方。

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值得意是，這次導致21名跑手死亡、跑界高手集體遇難的慘劇，矛頭一直指向主辦方，沒因應山區多變天氣，強制要求參賽者帶備衝風衣等防寒裝備。

大會亦沒有在沿路預計足夠的避難點和補給站。

專家：這3方面都應負有責任

報道形容，「強制裝備要求、補給點設置、救援備案……在專業人士眼裏這場越野賽在諸多方面都存在漏洞，而實際上這已經是該賽事舉辦的第四屆，而且在2018年首屆舉辦時，還曾獲得過相關獎項……」

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賽事審批下放之後誰來監管負責？報道引述溫州大學體育與健康學院教授易劍東指，這些年馬拉松賽事和越野跑賽事增量都很大，甚至越野跑賽事增量更多。自從2014年以後，商業性、群衆性賽事取消審批，把主要責任分成三方面：

一、地方政府負主要責任，誰主辦誰負責，一般都是由地方政府來負責，涉及到交通、安保、醫療、衛生等各個環節。

二、協會負責技術指導，尤其是全國性協會依然帶有技術指導方面的要求，比如今年5月，中國田協發布了中國越野跑運動賽事組織標准，非常明確、非常精細。

三、賽事運營公司本身必須承擔賽事組織全過程的技術服務，比如它甚至需要提交應急預案、風險評估報告，以及突發事件的救援體系等等，實際上任何責任都已經很明晰了，關鍵看是否能落實到位。

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責任編輯：鄧國強

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