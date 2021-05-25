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【甘肅馬拉松】「超馬」一哥梁晶最後影像曝光  翌日遺體尋獲慘不忍睹（多圖）

社會熱點 11:47 2021/05/25

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甘肅白銀市周六（22日）舉辦的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽釀成慘劇，冰雹和大風突襲後，21名跑手因而遇難，包括有內地「超馬（超級馬拉松）」一哥稱號的梁晶。有媒體曝光他開跑後的照片，有生遇者還指，賽前梁晶還與跑友合照，詎料不久之後便天人相隔。

梁晶其實早在比賽前已發現天氣轉差，他在人生最後一條微信朋友圈留言便說，「你看這風多大這沙塵暴多大，吹這個兵（擺設）都吹倒了」。

但賽事還是如期舉行，讓梁晶一直跑到人生盡頭。內地媒體展示一張梁晶開賽後的照片，是他遇難前的影像之一。畫面中他輕裝上陣、在黃土地上專注競跑，黑色短褲配運動衣，外加一同樣是黑色的防風外套。

梁晶最後微信：這風多大這  沙塵暴多大

而另一參賽者、網名「跑渣一枚」的跑手在脫險後說，周六早上開賽前，他在起點處遇到「大神梁晶」，還和大神合了個影，「但沒想到........」

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【甘肅馬拉松】教練曝超馬一哥梁晶遺體：雙膝血肉模糊  死前或極痛苦

【甘肅馬拉松】內地「超馬」一哥梁晶遇難 生前曾赴香港作賽（多圖）

「跑渣一枚」又指，周六早上9點發槍時，天氣其實已不佳，他在起點100米左右山口，差點被大風吹停了，「但 這時候只是刮大風，沒有下雨，我跑到18公里，也就是10點40左右，開始有雨滴了，繼續前進，到CP2（排在26位）就開始下小雨。在CP2裝好補給出發，出發以後，在黃河邊沒有遮擋，迎面大風，小跑還行，加速不行」。

其後惡劣的天氣導致21名跑手死亡包括梁晶。內媒報道，翌日早上救援隊在當地居民家中發現梁晶，當時他器官衰竭已無生命跡象，當時他額頭上有傷，兩個膝蓋全都磨破，好像已經扁下去。

梁晶遺體兩膝磨破  好像已經扁下去

而梁晶教練、合肥市馬拉松運動協會會長魏普龍，聯同梁晶妻子乘坐飛機抵達景泰縣，趕往殯儀館見梁晶最後一面。魏普龍事後也哽咽說，看到梁晶雙膝都已經磨爛了，估計是失溫後人跌跌撞撞受傷所致。

梁晶是大大小小越野賽的冠軍，是中國超級馬拉松的紀錄保持者，亦贏過400公里越野馬拉松，跑圈中有「梁神」之稱。今年31歲的他遺下一個兩歲的女兒。

梁晶曾稱跑越野就是要賺錢養女兒。梁晶出生農村家庭，後來展現跑步天賦，2015年轉做職業跑手。

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甘肅馬拉松奪命 冰雹低溫突襲致21死多人傷（多圖，有片）

責任編輯：鄧國強

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