上海邁國際金融中心又一步：加速建全球資產管理中心

上海再出招爭取成為國際金融中心。上海市政府辦公廳周二（25日）發出通知，對上海全球資產管理中心的建設提出多項具體要求，其中力爭到2025年，把上海建設為亞洲資產管理的重要樞紐，邁入全球資產管理中心城市前列。

上海市政府的《關於加快推進上海全球資產管理中心建設的若干意見（下稱意見）》文件，對資產管理行業提出多項要求。

當中《意見》提到，要積極引入銀行理財、保險資產管理、金融資產投資等機構及其專業子公司，支持證券、基金、信託、期貨等機構及其專業子公司落戶，吸引私人銀行、家族信託、基金銷售等資產管理機構。

支持外資率先在上海獨資、合資設立證券機構

《意見》又指，支持符合條件的外資率先在上海獨資、合資設立證券、基金、養老金管理等機構，合資設立理財公司，設立投資研究、銷售運營、合規風控等平台。

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同時，《意見》在暢通資產管理投資渠道要求中提出，支持銀行間債券市場與交易所債券市場合作；鼓勵銀行參與交易所債券投資，推動更多銀行、保險機構和基金管理機構參與國債期貨交易。

研究銀行進入商品期貨市場，推進保險資金依托上海相關交易所投資黃金、石油等大宗商品。

支持資產管理產品參與定增、網下申購等業務。鼓勵跨國公司在滬設立全球或區域資金管理中心，經批准可進入銀行間外滙市場交易。

深化QFLP和QDLP試點

在關於深化QFLP（Qualified Foreign Limited Partnership ）和QDLP（Qualified Domestic Limited Partner）試點中，《意見》也提出，推動參與合格境外有限合夥人（QFLP）試點的外資機構管理境內人民幣基金，鼓勵符合條件的內資機構參與QFLP試點。

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推進QFLP試點機構開展境內非上市公司股權、上市公司定向增發和夾層基金、特殊資產、私募股權、創業投資基金等投資。支持境外知名資產管理機構和符合條件的境內機構申請合格境內有限合夥人（QDLP）試點資質。

支持QDLP試點機構投資境外私募基金和非上市企業股權及債權、證券市場、大宗商品、金融衍生品等領域。

此外，推動開放創新率先試點，包括建設國際金融資產交易平台，依規推動社保基金、保險資金以及符合條件的主權基金、養老基金等境內外長期資金入市。

責任編輯：鄧國強

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