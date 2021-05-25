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美國兩黨參院聯手提案 阻華為等中企在美銷售設備

國情動向 13:18 2021/05/25

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美國民主、共和兩黨參議員24日提出新法案，尋求聯邦通信委員會（FFC）不再審查或批准使用指定名單上的企業設備，包括華為、中興等，被聯盟政府認定受北京支持的中國企業，以全面阻止其在美國境內出售設備。中國外交部已多次批評華府將有關問題政治化，濫用國安名義對中企實施歧視性的限制措施。

該名為《安全設備法》（Secure Equipment Act）的法案，由共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）、民主黨參議員馬基（Edward Markey）共同提出，點名包括華為、中興、海能達、海康威視，以及大華等企業。原因是FFC當時對中國設備的限制，並未規限私人或非聯邦資金寬採購，新法將堵塞漏洞。

馬基表示，必須立法確保在美國使用的科技設備和器材，對消費者和國家都是安全。魯比奧則指，華為等出售遭入侵的設備，對美國構成嚴重風險。

美英日攻非洲電訊市場，謀破華為壟斷

《華爾街日報》、《日經新聞》等報道，華為目前已佔據非洲約70％的4G網絡份額，美國、英國、日本等感到擔憂，正試圖聯手搶佔當地市場。英國沃達豐集團（Vodafone）、美國DFC、日本住友建立的合資企業，近日擊退由中資支持的南非電訊集團MTN Group，取得埃塞俄比亞5G網絡建設合約，將在10年內投入逾80億美元助當地建立網絡。埃塞俄比亞是非洲最大的國家之一，擁有1.12億人口。外界認為，有關舉動旨在削弱中國在非洲的政治影響力。

但曾有分析指，中國是許多非洲國家的最大貿易夥伴國，同時是基礎設施和資金等的提供方，試圖在當地排除華為等中企，絕不是簡單的事。

美制裁下先進硬件受制 華為任正非提重視軟件「敢於領先世界」

華為再次重申不造車：未來也不會投資任何車企

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責任編輯：陳建錫

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