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【台灣疫情】遠水難解近渴 是否接受大陸疫苗成輿論風口

國情動向 14:12 2021/05/25

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台灣本土新冠疫情未有到頂的跡象，但疫苗庫存經已見底，歐美藥廠也不知何時交貨。大陸國台辦一周內兩度表示，願向台灣提供疫苗；上海一個醫藥基金會也表達了向台灣捐贈疫苗的意願。台灣方面並未鬆口，但美媒指出，如果疫情難以遏制，民進黨政府面臨的開放大陸疫苗的呼聲和壓力將會愈來愈大。

國台辦發言人朱鳳蓮昨日（24日）表示，對當前台灣疫情肆虐，一些團體和人士不斷呼籲採購大陸疫苗，北京態度非常明確，願意迅速安排，讓廣大台灣同胞盡快有大陸疫苗可用。如果有需要，亦願意積極考慮向台灣派出疫情防控專家，與台灣醫療衛生人士分享抗疫經驗。上海媒體今日（25日）報道，上海市醫藥衛生發展基金願意向台灣捐贈疫苗，該基金會秘書長稱「兩岸同胞是一家人...上海各界十分關心島內尤其是台北市的疫情，期盼台灣同胞早日渡過難關。」

《美國之音》指出，台灣目前已從不同渠道訂購約3,000萬劑疫苗，包括剛到貨並即將用完的70萬劑阿斯利康（AZ）、自行訂購的1,000萬劑阿斯利康、505萬劑莫德納（Moderna），以及通過世衛獲得的476萬劑其他疫苗。當局還預購了1,000萬劑預定7月問世的台灣自產疫苗。但眼下面對的困難是「遠水救不了近渴」，所有這些已訂購的疫苗，都沒有確切的交貨日期，這也是疫苗演變成為兩岸政治爭論，甚至台灣內部爭端的重要原因。

國民黨嚴詞批評民進黨政府在採購疫苗上的失敗，並以「大陸疫苗已被國際接納」、「真正的敵人是病毒，而不是大陸」等理由向當局施壓。台陸委會則反批大陸「假好心」。報道指，台灣本土疫情正持續爆發，原定本月底撤銷的3級警戒可能不得不延長，如果疫情難以遏制，開放大陸疫苗的呼聲將會更大。

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責任編輯：陳建錫

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