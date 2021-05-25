【甘肅馬拉松】慘劇震動中央！習近平親批示  4大疑團待解

甘肅省22日一場百公里越野賽變成慘劇，172名參賽者有21人遇難。甘肅省委常委會周一（25日）舉行會議傳達中共總書記習近平以及總理李克強對這宗事故的指示和批示，會議並強調將嚴肅追責問責。

甘肅省委常委會周一召開的會議，由省委書記尹弘主持。會議指出，習近平對甘肅馬拉松事件處置作出重要指示、對做好救援救治和善後工作提出明確要求，李克強也作出批示要求。

甘肅省委常委會：將嚴肅追責問責

會議強調，要對涉及的相關問題徹查到底，根據調查情況界定責任，依法依規嚴肅追責問責；進一步強化風險意識和底線思維，靠實地方屬地責任、部門監管責任、企業主體責任。

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第四屆黃河石林百公里越野賽22日上午在甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區鳴槍開跑，因嚴寒天氣突襲，172名參賽者中有21人遇難，其中包括有「中國超馬第一人」之稱的梁晶。

作為主辦方的白銀市市長張旭晨已對此表示內疚與自責，並指將著手展開調查。

另據英國廣播公司（BBC）中文網報道，事件令外界震驚之餘，仍有4個疑問待解答。

1. 這些選手因為什麼而死？

當地政府的官方通報指，比賽中途遭遇了極端天氣，高海拔賽段20公里至31公里處局部地區出現冰雹、凍雨、大風災害性天氣，氣溫驟降。

中國官方媒體報道，比賽開始僅3個小時，已經有多名參賽者出現身體不適及失溫等情況，並有部分參賽人員失聯。但至目前為止，官方尚未公布各死者的最終死因。

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2. 救援是否足夠恰當？

中國官方媒體報道，有人員發出求救信號兩小時後，賽事組委會派遣的景區應急隊伍才抵達有人員等候救援的山頂，並引述專家指出，救援保障無法第一時間抵達，可能是賽事造成嚴重後果的重要原因。

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另有媒體引述倖存者表示，在下山的時候曾打過40多個救援電話，但是並沒有得到清晰的回應和指引，直到手機電量不足。

新華社在周日引述中國應急管理學會官員李聖鑫表示，有關部門必須加強對救援預案的賽前審查。

3. 賽事組織者可能犯了什麼錯？

事件發生後，外界對於賽事組織方有多番質疑。新華社引述參賽者表示，在有人失去意識或者受傷前，並未接到主辦方的停止比賽的通知——主辦方在參賽人員在微信群組裏發佈求救信息兩小時後才叫停比賽。

網易新聞指，為賽事提供現場氣象服務的白銀市景泰縣氣象局發送的專報中，提供了最低氣溫、最高氣溫、風級風向等信息，但是卻沒有冷空氣過境的信息。

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主辦方在賽事組織以及裝備和防護指引方面，亦引起一些爭議。，此次賽事並沒有將衝鋒衣列入強制裝備，而是作為建議裝備列出。

4. 它是否反映同類賽事的更大問題？

有專家指出，由於對選手要求高，越野跑過去在中國一直是小眾市場，直到2014年之後逐漸成規模。媒體指，今年年初至今已經進行或者已經截止報名的越野跑賽事超過40個。如何提升賽事安全水平，防範悲劇重演。

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責任編輯：鄧國強

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