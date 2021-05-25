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華為鴻蒙發布會下月2日登場  昭示不被美國「卡脖子」

經濟脈搏 14:54 2021/05/25

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華爲鴻蒙發布會下月2日登場  昭示發展擺脫美國

內地科技巨頭--華爲技術有限公司周二（25日）表示，計劃在6月2日正式舉辦鴻蒙產品發布會，預計此前只用於智慧屏、可穿戴設備等產品的鴻蒙操作系統，將在更多產品品類上使用。

新華社援引華爲公司報道稱，預計2021年底搭載鴻蒙操作系統的設備數量將達3億台，其中華爲設備超過2億台，面向第三方合作夥伴的各類終端設備數量超過1億台。

意味華為產品不再依賴安卓Android

華爲公司官方微博周二發布鴻蒙手機操作系統開機畫面視頻，並表示「『鴻』鵠志遠，一舉千里。承『蒙』厚愛，不負期待」。

美國的制裁措施禁止谷歌爲新的華爲手機型號提供技術支持，華爲使用自己的操作系統，意味著將不再依賴於安卓（Android）系統。

美制裁下先進硬件受制 華為任正非提重視軟件「敢於領先世界」

美國兩黨參院聯手提案 阻華為等中企在美銷售設備

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華爲曾是全球最大的智能手機製造商，現在全球排名第六，一季度的市場份額爲4%。

新華社報道，目前華爲正在與全球排名前200的App廠商溝通合作，共同開發跨終端設備的應用。

華爲創始人任正非此前在公司內部會議上表示，在純軟件領域，敢於領先世界；在軟硬件結合的地方，重點優化軟件，以軟補硬；他稱華爲重視軟件，因爲在該領域，未來的發展基本不受美國控制，有較大獨立自主權，可以「紮到根，捅破天」。

去年9月，華爲正式宣布推出鴻蒙OS 2.0系統，期待通過硬件生態和應用生態支撐的鴻蒙OS和HMS，打造軟硬件協同的雙輪驅動的全場景智慧生態。去年12月，華爲正式發布HarmonyOS 2.0手機開發者Beta版本。

華為再次重申不造車：未來也不會投資任何車企

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責任編輯：鄧國強

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