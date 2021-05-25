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【甘肅馬拉松】高危段10公里無補給站  跑手質問：這是人跑的嗎？

社會熱點 16:21 2021/05/25

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【甘肅馬拉松】高危段10公里無補給站  跑手質問：這是人跑的嗎？

甘肅白銀馬拉松越野賽遇極端天氣，造成21名參賽人員遇難，包括跑界高手、內地「超馬（超級馬拉松）」一哥梁晶。悲劇背後是否人禍，有待當局徹查事件，但一名生還參賽選手透露，賽事安排有諸多不合情理地方，包括在最高危段，竟近10公里沒有補級站，更遑論避難設施。他曾向賽事組委會提出建議，但未被採納。

根據內地《封面新聞》報道，參與本次賽事的張先生（化名）表示，本次比賽的主辦方並未按照極限賽事的規格來準備，就連參賽者應該強制配備的頭燈、風衣、電量充足的手機、急救毯、救生哨等物品，主辦方的檢查都「非常隨意」，「有的可能和工作人員認識，聊兩句就過去了」。

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張先生指出，主辦方對於賽事的危險程度也同樣預估不足，原因在於，先前同樣的比賽中，確實並未遇到太大的問題，「但一項在中高海拔地區舉行的極限賽事，主辦方不能光靠經驗辦事。」對此，他也曾向組委會提出建議，但都未被採納。

爬山高危段　欠缺救護人員戒備

據了解，這次比賽一共有9個CP（Check Point）點作為選手的補給點，但張先生指控，並不是每個賽段都有救援人員，起初的CP1和CP2賽段每隔1、2公里就會有一個救援人員，「但到了最難的CP2到CP3賽段，卻很少能看見有救援人員，甚至在CP3的爬山路段中，有接近10公里左右沒有看到有救援人員，也沒有補給點」。有選手甚至大喊「這是人跑的路線嗎」?而他也是在這個路段選擇退賽。

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張先生透露，最後他是靠著村民的救援才因此獲救，因為主辦方並未考慮過賽道不適合車輛通行的情況，也因此急救車或者工作用車基本上都沒什麼用，加上風大，救援行動很難展開，「消防來了以後才發現根本進不來，最後都只能靠當地的小車」。

甘肅發生的「死亡」越野馬拉松賽，官方調查未出爐前，承接賽事的主辦方也被起底。據了解，這項賽事由甘肅晟景體育文化發展有限公司負責，在當地已有4年承辦馬拉松比賽的經驗。

「小微企業」能力不足  卻中標承辦大賽事

不過，根據公開資訊顯示，晟景體育註冊金額500萬元人民幣，為當地一間小微企業，員工僅22人。這也讓外界質疑，發生重大事故時，緊急應變能量不足。

此外，這場死亡馬拉松開始前，主辦方雖然兩次發出「天氣預警」，但均建議穿著「薄外套」，這也被業內人士抨擊「專業度不足」。即便賽事組委會曾招募2021黃河石林百公里越野賽CP點站長（12人）和站點志願者（50人），但主辦方員工數量較少，面對大型賽事的突發狀況，便呈現捉襟見肘的情況，進而付出慘痛的代價。

甘肅馬拉松是在黃土高坡上賽跑。

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責任編輯：鄧國強

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