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【甘肅馬拉松】牧羊大叔救6跑手細節曝光：女的凍得發抖 也不敢進窯洞（多圖，有片）

社會熱點 18:06 2021/05/25

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甘肅馬拉松變慘劇，冰雹和低溫天氣突襲釀成21名跑手遇難，事件被指不僅天災、還有主辦單位的人禍。爭議事件中卻仍見人性光輝，當地一名牧民利用自己在荒山的窯洞，拯救了多名跑手，讓6人保住了性命。多間內地媒體訪問了這個叫朱克銘的牧民，把當時危急的情勢還原。

根據中新社、上觀新聞等內地媒體報道，甘肅省白銀市景泰縣常生村牧羊人朱克銘，過去數屆也在山上觀看「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，今年也不例外，選擇在上周六（22日）放羊，順道看看今屆比賽。

但今年情勢不妙，因開賽後不久天便下雨，隨之而來是雨水夾雜冰雹，到了中午雨勢漸大，朱克銘躲進了一處「私家」窯洞避雨。這裡原是一座被廢棄的窯洞，但剛好位處他日常的放羊區，因此他把自己的衣物、被舖、乾糧搬進洞裡，供自己休息時使用。

牧民「私家」窯洞  變了跑手的「救生艇」

到了周六下午2時左右，朱克銘聽到窯洞外的聲響，走出窯洞發現了一位腿部抽筋的越野賽參賽選手，之後把選手扶進窯洞。

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朱克銘描述，「他穿得單薄得很，已經渾身濕透了，但還是清醒的」，對方說自己的腿抽筋，朱放是就替其按摩了一下。

【甘肅馬拉松】6選手極端天氣死裡逃生 靠一牧羊人相救​​​​​​​

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此時，天仍在下雨，還起了霧，據朱克銘說法就是能見度不足20米。他隨後又陸續地救了另外4名參賽者。

根據中新社的訪問短片中，其中兩名女跑手在差不多時間路經窯洞，他先叫其中一人進洞內暫避，儘管此時她凍得發抖，但可能對這個好心人存有懷疑，不肯進入、並走了過去。

緊接着，朱克銘又邀請另一個女跑手進洞暫避，說洞裡還有其他人。這個女的信任朱克銘，進了洞見沒異狀，叫回頭叫先前的女跑手也入內。結果，兩人一同脫險。

有女跑手因不信任  凍到抖震也不入窯洞

當時，朱克銘已在洞入生了火，為避難的跑手取暖和烘乾衣服，而在言談間，朱克銘得知山上還有不少人，因此請纓出洞尋找其他參賽者。

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就是這個決定，朱克銘發現了已經失溫的參賽選手張小濤。朱克銘隨後將張小濤帶回窯洞，把他的濕衣服脫了下來，用被子把張小濤裹了起來。又過了一個小時左右，張小濤醒了過來，有了意識。

據了解，張小濤在出事前跑第6位，前6位除了他，還有「超馬（超級馬拉松）」一哥梁晶等，但6人中只有張小濤一人活了下來。

當天下午3時許，朱克銘給黃河石林景區管委會的一個熟人打電話，請求救援。救援人員帶著被子、水、食物，趕到窯洞時已是傍晚5時。

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朱克銘事後說，自己只是做了很平常的事，「他們命運好，是不幸中的萬幸。就算我不在窯洞裏，他們進去，起碼沒有外面那麽冷，也能堅持一段時間」。

而根據內地媒體報道，當日自發參與拯救的還有其他村民，更出現人們抱着被子上山救人的一幕。

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  • 當日自發參與拯救的還有其他村民，更出現人們抱着被子上山救人的一幕。 ​​​​​​​

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責任編輯：鄧國強

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