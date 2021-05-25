▲ 【甘肅馬拉松】內地越野長跑再出事，澳門男珠海跑山「離奇」身亡。圖為「凱樂石跑山訓練賽（珠海站）」檔案照，與本屆個案無關。

內地再度發生長跑賽死亡事故。繼甘肅馬拉松越野賽導致21死後，一名澳門男子周日（23日）在廣東珠海參加一場全程15公里的越野訓練賽時失聯。這名男子於翌日（24日）凌晨在山區被尋獲，但已不治死亡。死因目前尚在調查。

中新社報道，這場名為「凱樂石跑山訓練賽（珠海站）」的比賽共300人參加，全程15公里。而這名澳門選手最後現蹤的地點，是距離終點僅1.5公里的打卡點。但比賽結束後，澳門隊友們一直沒有見到他，且失去聯絡消息，遂向澳門旅遊危機處理辦公室求助。

澳門媒體報道，曾有人發現死者在途中氣喘，似是氣力不繼，也有跑友懷疑他出現中暑跡象。但未知死因是否與此有關。

死者30餘歲 被指中途曾喘氣

根據澳門旅遊局24日通報，這名30餘歲的澳門籍男子，23日前往珠海參加上述比賽途中失聯。經另一名參賽的澳門籍民眾回報，主辦單位才得知此事。

根據報道，這名失聯男子於24日凌晨在山區被尋獲，但已經失去生命跡象。而據澳門旅遊局表示，死者家屬已前往珠海處理後事。

▲ 事涉「凱樂石跑山訓練賽（珠海站）」。圖為該賽事上幾屆的起步情況。（資料圖片）

據報，死者36歲，任職的士司機。而他參與的「凱樂石跑山訓練賽」在珠海文樓山公園舉行，比賽在當日早上8時起跑，賽程長15公里，最高點約300米高，全程主要有3段攀爬，初段要在兩公里路爬升300米，中後段還有兩段分別為約200米及100米高的爬升。雖然有跑手路線難度不算高，但比賽當日氣溫高達大約攝氏33度。

周六（22日）在甘肅省景泰縣舉行的100公里馬拉松越野賽，發生21人遇難的嚴重意外，引起社會關注。甘肅省委24日為此舉行會議，傳達總書記習近平及國務院總理李克強對此事的指示和批示，會議並強調將「嚴肅追責問責」。

國家體育總局則在23日晚間緊急召開會議，「進一步壓實體育系統的賽事安全管理工作」。因此，國內多項越野賽和馬拉松賽已宣布延期或取消。

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責任編輯：鄧國強

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