離岸人民幣周二曾漲至三年新高  一文看懂原因、走勢和誰受惠

離岸人民幣兌美元周二（25日）午後擴大漲幅，一度升破6.4關口，創2018年6月來新高。

數據顯示，今年年初至2月中旬，人民幣對美元匯率強勢上揚，自6.5408升值至最高6.43水平。從2月下旬至3月底，人民幣匯率承壓下挫，區間貶值幅度約1.8%。4月以來，人民幣對美元匯率持續升溫，累計升值幅度超2%。

彭博數據顯示，今日外資淨買入A股超過217億元人民幣，刷新北向單日淨流入紀錄。滬深300指數大漲3.2%，至3月以來新高。

此外，美元指數短線跌逾0.3%，創逾四個月新低；歐元兌美元升破1.2260，爲1月8日以來最高水平。

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近期人民幣升值呼聲持續顯現。此前，人行金融研究所所長周誠君曾表示，「人民幣國際化條件下，我們管不了人民幣匯率，中國中央銀行最終要放棄匯率目中長期內人民幣兌美元將持續升值；總體看，人民幣對美元在中長期內將持續對美元升值」。

而在上周末，人行上海總部調查研究部主任呂進中也建議人民幣適當升值、抵禦輸入性通脹。

不過，上周五舉行的金融委會議重申將注重預期引導，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；人行官網周日也突然挂出副行長劉國強就人民幣匯率問題答記者問稱，未來人民幣匯率走勢將繼續取決市場供求和國際金融市場變化，雙向波動成爲常態。

人民幣升值，有何原因？

分析人士指出，離岸人民幣此番上漲，因美元指數再現跌勢且人民幣升值預期有所強化。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認爲，新冠疫情導致美元指數出現明顯波動是人民幣兌美元匯率雙向波動的主因；中美兩國經濟增速表現的差異是匯率波動背後的基本面因素；中美兩國貨幣政策方向及力度的差異，導致中美利差波動則是匯率波動的政策面因素。

談及未來人民幣匯率走勢，唐建偉表示，預計今年人民幣匯率仍將保持雙向波動特徵，延續穩中略升的趨勢，全年匯率升值幅度預計將明顯小于2020年。

中銀證券分析師管濤則表示，4月份人民幣匯率均值、人民幣有效匯率指數均較上月下跌，顯示匯率變動對企業的財務影響和出口競爭力的影響有所緩解。雖然人民幣匯率升值重啓，4月份人民幣匯率預期以及離岸匯率相對在岸匯率仍然偏貶值方向，再次說明人民幣升值不等于有升值預期。

豐業銀行策略師高奇表示，今天主要是美元弱，另外股市大額資金流入也推漲了人民幣；若非央行副行長上周末發聲維穩，人民幣可能漲的更多。他打算繼續持有看空USD/CNH的頭寸，將目標價位從此前的6.4調整至6.30。

而德國商業銀行新興市場經濟學家周浩則認爲，當前市場有比較強的上漲勢頭，不過也要觀察未來幾天的狀況，看人民幣會不會有效擊破6.40。

哪些行業有望受益？

西部證券認爲，航空、旅遊消費等外幣負債消費類有望受益。航空公司由於採購飛機航材而承擔較多外幣負債，其償債壓力將會在人民幣升值過程中得到降低。此外，隨著未來新冠疫苗接種率持續提升，全球交流將恢複至疫前水平，國際間商旅需求的增加將爲航空公司帶來顯著業績修復。

此外人民幣升值也能夠提高居民購買力，疊加此前受疫情影響的消費抑制，一旦海外疫情緩解，境外旅遊將有望迎來顯著增長，航空、機場及旅遊等相關行業將顯著受益。

除此之外，造紙包裝、能源資源品和金融地産也或將受益。由於中國是全球最大紙漿進口國，造紙也是第三大的用匯行業，人民幣升值有利造紙企業降低成本；全球石油、原油、有色金屬等能源資源品主要以美元計價，人民幣走強將降低中國工業生產原材料成本；而人民幣升值預期的增強而導致熱錢大量增加，國內地産、債權等資產價格也將上升。

責任編輯：鄧國強

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