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電動車市政府大門爆炸1死5傷  火光衝天一刻曝光（多圖，有片）

社會熱點 20:35 2021/05/25

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電動車市政府門口爆炸1死5傷  火光衝天一刻畫面曝光

一輛行駛中的兩輪電動車（電動單車）周一（24）日行經遼寧阜新市府門口時，突然發生爆炸，造成駕駛人當場死亡，附近的兩輛小轎車不同程度受損，車內及行人共5人送醫，經醫院檢查為輕傷。爆炸事件發生後，當地警消人員隨即出動救援，由於事發地點鄰近政府辦公場所，這起事件也格外引起外界重視。

透過現場監視器可以發現，這輛電動車爆炸時威力強大，伴隨著強烈火光，隨後便是一陣白煙，前方還有一輛黑色轎車駛出，無法判斷是否有擦撞情形發生。不過，兩輪電動車的車主爆炸當時未能及時逃開，當場殞命，爆炸原因則尚待事故調查組釐清。

慎入！電動車電梯內爆燃「焗燒」5人 嬰孩75%燒傷（有片，多圖）

根據阜新市委宣傳部發佈的《情況通報》顯示，5月24日14時20分左右，阜新市中華路東段靠近人民廣場東側，一輛由東向西行駛中的兩輪機動車突然發生爆炸，造成駕駛人當場死亡，鄰近的兩輛小轎車不同程度受損，車內和附近其他人員5人送醫，經醫院檢查為輕傷。

經查，通報中的阜新市中華路東段靠近人民廣場東側恰巧為當地市政府東南門的位置，不過，阜新市政府相關人員並未說明情況，僅表示爆炸原因仍調查中，一切以最終通報為準。

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責任編輯：鄧國強

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