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憂捲「風暴」與中國關係惡化 新西蘭外長籲出口企業做準備

國情動向 22:08 2021/05/25

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新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）警告，新西蘭可能會捲入中國的怒火的「風暴」中心，呼籲出口企業做好準備，謀求多元化發展，為與中國貿易關係可能惡化做準備。

中國外交部發言人趙立堅今日表示，中國和新西蘭互為重要合作夥伴，希望新西蘭方面繼續與中方相向而行，排除外部干擾，推進中新全面戰略夥伴關係。

英國《衛報》報道，新西蘭一直試圖跟中國保持強勁的貿易關係，但同時面臨國際輿論壓力，採取更強硬態度應對中國人權問題，而鄰近盟國澳洲也與中國交惡。

澳洲前車之鑑

新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）

馬胡塔接受《衛報》訪問時坦言，不能忽視中澳關係出現的問題，認為風暴遲早會趨向新西蘭。「如果他們靠近風暴眼或者就處在風暴眼中，我們就有理由問自己——風暴離我們越來越近可能只是時間問題。」她說。

馬胡塔指出，要向出口商發出的信號是，應在新冠疫情大背景下，考慮市場多元化，擴大在整個地區的經貿聯繫，以及一旦與中國關係發生重大變化需要做好緩衝。

新西蘭總理稱 與中國分歧日益難以調和

新西蘭貿易部長籲澳洲 對中國展現尊重

事實上，新西蘭依賴與中國貿易。新西蘭與中國貿易總額逾330億紐元，佔當地出口近三成。而今年1月，中國和新西蘭簽署升級版自貿協定，有望提振新西蘭出口。

報道指出，新西蘭試圖與中國保持穩固的貿易關係，但同時保留空間，批評中國人權問題等。然而，在過去1年，這種做法越來越難維持。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）曾表示，中國和新西蘭在一些問題上「沒有、不能也不會達成一致」，但她認為不必以這些分歧去定義兩國關係。

對於新疆及香港問題，新西蘭的態度被認為不及其他「五眼聯盟」成員強硬，受到質疑。馬胡塔曾稱，對於「五眼聯盟」擴大職權範圍的作法感到不安，她受訪時解釋，「五眼聯盟」是一個安全和情報架構，並不涉及人權事務，因此「不需要五眼聯盟去表述我們對人權議題的立場」。

京：冀新西蘭相向而行 排除外部干擾

在北京，趙立堅今日表示，中新兩國互為重要合作夥伴。中新關係取得長足發展，是基於雙方長期堅持相互尊重、相互信任、互利共贏。

他希望新方繼續秉持「爭先」精神以及相互尊重、平等相待原則，同中方相向而行，做大合作蛋糕，排除外部干擾，共同推進中新全面戰略夥伴關係。

布林肯撐澳洲：中國針對美盟友 阻礙中美關係改善

中澳緊張升溫 戰略經濟對話活動無限期遭停

責任編輯：林佩怡

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