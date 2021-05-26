王毅重申合作是中歐大方向 對抗脫鉤不可能長久

歐洲議會凍結《中歐投資協定》審議程序，中歐關係持續陷入緊張。外長王毅周二（25日）發表演講提到，中方始終認為合作是中歐關係的大方向和主基調，始終將歐方視為伙伴而非對手。在中歐之間搞政治對抗和經濟脫鉤，不符合歐方利益，也不可能長久。

王毅：把經貿問題政治化 這不可接受

王毅周二在北京以視頻方式出席慕尼黑安全會議（MSC）「中國專場」活動並發表演講。慕尼黑安全會議是一次國際安全年度會議，是次活動將突出中西關係面臨的主要全球挑戰。

據外交部官網公布，王毅說，當前，圍繞中歐關係的定位有各種議論，雙方是競爭、對抗還是合作，彼此是對手、威脅還是伙伴？中方的立場是一貫和明確的，那就是始終從戰略高度看待中歐關係，始終認為合作是中歐關系的大方向和主基調，始終將歐方視為伙伴而非對手。中方願同歐洲在相互尊重、互利共贏基礎上，拓展全方位合作，為中歐人民的福祉、為世界的和平與發展作出貢獻。

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王毅表示，中歐投資協定高度互利，不是單方面的照顧和恩賜，而涉疆問題事關中國主權安全。歐方一些人將不同性質的問題任意掛鉤，把經貿問題政治化，這不可接受，也絕對行不通。中歐合作是大勢所趨，在中歐之間搞政治對抗和經濟脫鉤，不符合歐方利益，也不可能長久。

他又表示，近年來有種論調，稱中國道路制度的成功將對西方造成衝擊和威脅。歐洲也有不少人將中國定義為所謂的「制度性對手」。對此，中方不能認同。一個國家實行什麼樣的制度，並不存在放之四海皆準的模板。不同的社會制度並不必然成為競爭對手，不同的發展道路也不必然妨礙互利合作。

重申對新疆的指控違背事實

在新疆問題上，王毅表示，新疆地區人權事業取得巨大發展，所謂新疆「種族滅絕」的指控，違背事實和常識，挑戰智商和良知。

他還稱，現在有人刻意將中西方關係渲染為「民主和威權」之爭，這種用價值觀劃線的做法本身就不客觀、不理性、不民主。

今年3月歐盟對新疆人權問題制裁4名中國官員和新疆生產建設兵團公安局，中方隨即對包括多名歐洲議會議員在內的歐盟人士進行制裁。歐洲議會上周通過有關凍結《中歐投資協定》審議程序的無約束力決議案，要求中國需解除制裁歐盟才能推動協定。

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責任編輯：尹航

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